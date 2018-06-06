Arjantin, İsrail karşılaşmasını iptal etti

İSTANBUL, ()

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, 9 Haziran'da Kudüs'te Arjantin ile İsrail arasında oynanması planlanan hazırlık karşılaşması özellikle Filistinli vatandaşların yoğun tepkisi üzerine iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde Arjantin Milli Takımı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Barcelona'nın tesislerinde toplanan Filistinli vatandaşlar, Arjantin formalarının yanı sıra bayraklarını da kırmızı renge boyayarak karşılaşmayı protesto etmişlerdi. Yaşanan gelişmelerin ardından milli golcü Gonzalo Higuain, dün katıldığı ESPN kanalına açıklamalarda bulunarak söz konusu karşılaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

Kararı destekleyen Higuain, "Nihayet doğru şeyi yaptılar" ifadelerine yer verdi.

FEDERASYON, İSRAİL'E İPTAL KARARINI BİLDİRDİ

Söz konusu durumun Arjantin basınında yer almasının ardından Arjantin Futbol Federasyonu hazırlık karşılaşması hakkında alınan iptal kararını İsrail Futbol Federasyonu'na bildirdi.

BAŞBAKAN NETANYAHU, CUMHURBAŞKANI'NI ARADI

İptal kararının ardından Kudüs'te gerçekleşmesi planlanan hazırlık karşılaşmasının oynanması için Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri'yi arayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, başarılı olamadı.

