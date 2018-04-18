Arıcı: "TFF, Eto'o hakkında işlem başlattı"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Atiker Konyaspor maçında Samuel Eto'o'nun, sahaya sahte dolar atarak kendisini protesto eden kırmızı beyazlı taraftara cinsel organını gösterdiği iddiaları hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin işlem başlattığını söyledi.

Atiker Konyaspor'un forvet oyuncusu Samuel Eto'o'nun, Antalyaspor karşılaşmasında sahaya sahte dolar atarak kendisini protesto eden taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddiasına ilişkin TFF'nin inceleme başlattığı kaydedildi. Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, kırmızı beyazlı yönetim olarak gerçekleştirdikleri toplantıda Eto'o'nun bu davranışı sonrası kulübün atacağı adımların görüşüldüğünü anlattı. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut'un TFF yetkilileri ile görüştüğünü aktaran Arıcı, "Başkanımız Cihan Bulut TFF ile iletişime geçti. TFF yetkilileri Eto'o'nun görüntüsünü izlemiş. Onlar da işlem başlatmış. Biz bu nedenle ek bir girişim yapmıyoruz. TFF'de süreç başlamış, görüntü izlenmiş ve karar verecek. TFF'nin kararını bekleme kararı aldık. Ekstra bir girişimimiz olmayacak. PFDK'ya gidecek mi gidilmeyecek mi bekleyeceğiz. TFF'nin vereceği karar sonrası yeniden değerlendireceğiz" diye konuştu.

Eto'o'nun yaptığı davranışın geçmişte de Pascal Nouma'nın yaptığı harekete benzediğini anımsatan Arıcı, "Eto'o'nun hareketinin en net örneği Nouma olayı var. Orada verilen ceza belli. Bizim Eto'o konusunda beklentimiz de o yönde. Bunu yorumlayan kişilerin yorumu da önemli. TFF'nin kararını bekleyeceğiz. Bu iyi niyetle yorumlanabilir ama bizim yönetim olarak düşüncemiz kasıtlı olarak yapıldığı. Daha önceki örneklerde 5-6 maç ceza alıyordu. PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceğini, nasıl karar çıkacağını bekleyeceğiz ve sonrasında biz de ona göre karar verip adım atacağız" dedi.

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