Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Galatasaray Doğa Sigorta: 65-86

İSTANBUL ()

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Gibson 12, Tankeu 9, Kerem Özkan 7, Berkay Candan 12, Deniz Kılıçlı 12, Arda Erdoğan 5, Merthan Mutlu 3, Yiğit Can Vardal 5, Yiğit Abdullahoğlu

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 10, Harrison 9, Göksenin Köksal 7, Auguste 5, Hayes 5, Ayberk Olmaz 14, Caner Erdeniz 2, Ege Arar 6, Erol Can Çinko 5, Can Korkmaz 7, Hasan Emir Gökalp 3, Arapovic 13

1'İNCİ PERİYOT: 18-24

İLK YARI: 28-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-70

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 86-65 mağlup etti.