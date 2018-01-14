Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne gelen Arda Turan’a, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı.
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MEDİPOL Başakşehir'in Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan, sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne gelen Arda Turan’a, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları,...
14 Ocak 2018 Pazar 13:12
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