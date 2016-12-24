Arda Turan Paris'te düğüne katıldı

Barcelona'nın milli futbolcusu Arda Turan, yakın arkadaşı Erman Ademoğlu ile Açalya Samyeli Danoğlu'nun Paris'teki düğünlerine katıldı.

Miss Turkey 2012 birincisi Açalya Samyeli Danoğlu ile işadamı Erman Ademoğlu, Paris'teki Shangri La Hotel'de düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

Milli futbolcu Arda Turan da, Paris'e gelerek yakın arkadaşı Erman Ademoğlu'nu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Düğün sonrası ise Arda Turan, iki Barcelona taraftarının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Arda Turan ve düğüne katılanlar, Paris'in ünlü gece kulübü L'Arc'da geceye devam ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Arda Turan'ın düğün mekanından çıkışı

- Arda'nın Tunuslu hayranlarıyla foto çekilmesi

HABER - KAMERA: GÜLTEN ÖZBEY - PARİS /