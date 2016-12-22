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Arda Turan'dan 3 gol, 1 asist

Barcelona - Hercules: 7-0 Milli futbolcu, Barcelona formasıyla ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez hat-trick yaptı İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig ekibi Hercules ile eşleşen ve deplasmanda oynadığı ilk müsabakada 1-1 berabere kalan Barcelona,...

Arda Turan'dan 3 gol, 1 asist

Barcelona - Hercules: 7-0

Milli futbolcu, Barcelona formasıyla ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez hat-trick yaptı

İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig ekibi Hercules ile eşleşen ve deplasmanda oynadığı ilk müsabakada 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'taki rövanşı 7-0 kazanarak son 16'ya kaldı.

Barcelona'nın gollerini 37. dakikada Lucas Digne, 45. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic, 50. dakikada Rafinha, 55, 86 ve 89. dakikalarda Arda Turan, 72. dakikada Paco Alcacer attı.

Barcelonalı Milli futbolcu Arda Turan, ilk 11'de çıktığı mücadelede hat-trick'in yanı sıra bir de asist yaptı.

BARCELONA /

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