Arda Turan başarılarla dolu İspanya kariyerini geride bıraktı

Yıldız futbolcu, kariyerinde geri adım mı attı?

Cüneyt CENGİZ / İSTANBUL, ()

Galatasaray'dan 2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olan, buradan da 2015'te Barcelona'ya giden Arda Turan, kiralık olarak Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, uzun süredir uğraş verdiği transfer mutlu sonla bitti.

Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan, 2006 yılında Manisaspor'da kiralık olarak da forma giydi. Daha sonra tekrar sarı-kırmızılı takıma geri dönen Arda, burada 5 yıl forma giydikten sonra İspanya'nın yolunu tuttu.

İSPANYA'DA KUPALARA DOYDU

4 yıl Atletico Madrid formasını terleten Arda, bu süreçte toplam 178 müsabakada forma giyerken 22 gol 32 asiste imza attı. Arda, Atletico Madrid formasıyla bir lig şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve bir UEFA Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Bu performansıyla Avrupa'nın önemli isimleri arasında gösterilmeye başlanan başarılı futbolcu, bunun karşılığını aldı ve 'futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk futbolcusu' olarak Barcelona'nın yolunu tuttu. Yaklaşık 2.5 yıl Katalan ekibinin formasını terleten Arda, dünya devinde ise toplam 55 karşılaşmada boy gösterdi. Tecrübeli oyuncu, bu 55 maçta 15 gol atarken, 11 de asist yaptı. Arda Turan Katalonya ekibinde, bir lig şampiyonluğu, 2 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupası şampiyonluğu ve bir Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu kazanmayı başardı.

YOLU YENİDEN TÜRKİYE'YE DÜŞTÜ

Arda Turan'ın son adresi ise Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir oldu.

Dünya devi Barcelona ile kariyerinin zirvesine çıkan Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olması, kariyerinde geri adım mı attı sorularını da akıllara getirdi.

Uzun zamandır Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın Başakşehir'de göstereceği performans ise merak konusu.

Arda Turan yarın sabah Medipol Başakşehir için sağlık kontrolünden geçecek.