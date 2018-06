Arda Çakmak'tan Murat Cavcav'a tepki

"Murat Cavcav bizlerin, futbol kamuoyunun aklıyla dalga geçiyor"

"Herkes her şeyin farkında"

Ercan ATA / Ankara,() -

Gençlerbirliği başkan adayı Arda Çakmak, Başkan Cavcav'ın genel kurulun Eylül ayında yapılacağı şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın tüzüğe aykırı davrandığını belirten Arda Çakmak, "Murat Cavcav bizlerin, futbol kamuoyunun aklıyla dalga geçiyor" dedi. Spor Kulüplerinin genel kurullarını Mayıs ayında yaptıklarını dile getiren Çakmak, "'Derneklerin olağan genel kurullarını ne zaman toplayacakları da kendi tüzüklerinde yazar. Gençlerbirliği de Olağan Genel Kurul'unu bu Mayıs ayında yapmak zorunda olduğu halde yapmadı. Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Denizlispor gibi bir çok kulüp olağan genel kurulunutopladı, başkanını seçti, yeni yönetimini oluşturdu. Ama Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı tüzüğüne, hukuka ve futbol teamüllerine aykırı davranarak bu görevini yerine getirmedi" diye konuştu.

"MURAT CAVCAV BİZLERİN, FUTBOL KAMUOYUNUN AKLIYLA DALGA GEÇİYOR"

Murat Cavcav'ın genel kurulu Eylül ayına erteleyip görevini sürdürmek istediğini ifade ederek Arda Çakmak, "Anlaşılan Murat Cavcav başkanlığa daha doğrusu alışverişe devam etmek istiyor. Çünkü hepinizin malumu transfer sezonu önümüzdeki günlerde başlayıp Eylül ayının başında da bitecek. Ne diyor Murat Bey, 'Olağan Genel Kurul'u Eylül'de toplayacağız, gününe karar vermedik.' Zannedersiniz kendi düğün tarihine karar veriyor. Şu çok açık Murat Cavcav bizlerin, futbol kamuoyunun aklıyla dalga geçiyor. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yönetenlerde Murat Bey'deki akıl yok muydu? Onlar topladılar, sen niye toplamıyorsun? Genel kurulu toplamak için neden Eylül'ü bekliyorsun? Transfer sezonunun bitmesiyle Genel Kurul'u toplaman arasında nasıl bir bağlantı var? O kısacık açıklaması sayesinde hayatta olduğunu, Gençlerbirliği'nde başkanlığa devam ettiğini öğrendik. Gençlerbirliği'ni düşürdüğünden beri kendisini kanlı canlı bir şekilde kameralar karşısında henüz görmedik. Hatalarından dolayı pişman mıdır, değil midir merak ediyorduk. Ama konuşmayı kısa tutmasından, sanki Beştepe'yi kendi yaratmış gibi "Ben Eylül dedim, yönetim kurulu onayladı" diye demeç vermesinden belli. Pişman filan değil. Ama kısacık açıklamasında sadece koca camiayla değil bütün Türkiye kamuoyuyla dalga geçiyor. Ne diyor, Olağan Genel Kurul'u seçimler, bayramlar nedeniyle ve okullar tatil diye ertelemiş. Yahu okul tatiliyle bizim ne ilgimiz var. Sınıf başkanı değil kulüp başkanı seçeceğiz. Evet Gençlerbirliği 1923'te lisede kuruldu ama lise takımı değil. Bayramdı, seçimdi desen adama sorarlar şimdiye kadar niye toplamadın. Neden transfer sezonu boyunca başkan olarak kalmayı garantilemek istiyorsun? Eylül ayında Genel Kurul'un önüne mi, yoksa katılacak üyelerine, toplanacağı düğün salonuna, tarihine senin karar verdiğin bir müsamereye mi çıkacaksın?" şeklinde konuştu.

"HERKES HER ŞEYİN FARKINDA"

Murat Cavcav'ın ve Gençlerbirliği'ni düşürdükleri halde kulüpten sökülüp de içine bakılmayan kara kutularının şunu bilmesi gerekiyor diyen Arda Çakmak, şu ifadeleri kullandı: "İstedikleri kadar saklansınlar, isterlerse hiç insan içine çıkmadan koltuklarında oturmaya devam etsinler, kulüp odalarında fısıltıyla bile değil işaret diliyle konuşsunlar, herkes her şeyin farkındadır. Türkiye'de ilk defa bir başkan, transfer sezonu boyunca başkanlığına devam etmek için Olağan Genel Kurul'u Mayıs'tan Eylül'e ertelemiş ve tarihe geçmiştir.Malumunuz olduğu üzere ben Gençlerbirliği'nde yapılacak Olağan Genel Kurul'da başkan adayı olduğumu defalarca beyan ettim. Bu süreci, bırakın hukuk görgü kurallarına aykırı şekilde yürüten bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Önce çalışma arkadaşlarım, sonra taraftarlarımız ve üyelerimizle bir araya gelerek bu durumu değerlendireceğim. En kısa zamanda, her medeni insan gibi siz basın mensuplarıyla bir araya gelip daha kapsamlı açıklamalar yapacağımı da belirtmek isterim.''