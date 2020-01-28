Anwil Wloclawek - TEKSÜT Bandırma BK: 84-89

Gürkan DURAL/ BURSA,()

SALON: Hala Mistrzów, Włocławek-Polonya

HAKEMLER: Fernando Calatrava (İspanya), Tanel Suslov (Estonya), Blaz Zupancic (Slovenya)

ANWIL WLOCLAWEK: Chris Dove 14, Ricky Ledo 8, Tony Wroten 15, Shawn Jones 4, Rolands Freimanis 17, Krzysztof Sulima 3, Jakub Karolak 6, Michal Sokolowski 5, Szymon Szewczyk 12

TEKSÜT BANDIRMA BK: Jaime Smith 12, Omar Prewitt 13, Tyler Kalinoski 19, Emanuel Terry 11, Ian Hummer 16, Rıdvan Öncel 5, Şehmus Hazer 6, Alperen Şengün 7

1'İNCİ PERİYOT: 20-26

DEVRE: 43-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-60

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 13'üncü hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, konuk olduğu Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek’i 89-84 mağlup ederek Play-Off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmaya Jaime Smith, Şehmus Hazer, Tyler Kalinoski, Ian Hummer ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye Bandırma ekibi hızlı başladı. Bandırma ekibi hücumda Emanuel Terry ve Tyler Kalinoski ile sayılar bulunca 5'inci dakikayı 12-8 önde geçti. Kalan bölümde Tyler Kalinoski ile sayılar bulan TEKSÜT Bandırma BK ilk çeyreği de 26-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte konuk ekip hücumda Ian Hummer ve Jaime Smith ile bulduğu sayılarla 15'inci dakikayı 35-31 önde geçti. Kalan bölümde yeşil-beyazlılar, hücumda Emanuel Terry ve Ian Hummer ile sayılar üretirken, soyunma odasına 43-42 geride girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Anwil Włocławek oldu. Hücumda Emanuel Terry ve Ian Hummer ile sayılar üreten Bandırma ekibi 25'nci dakikayı 54-51 geride geçti. Kalan bölümde savunmada ve hücumda istediği oyunu sergilese de Bandırma ekibi final çeyreğine 64-60 geride girdi.

Final çeyreğine her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. TEKSÜT Bandırma BK hücumlarda Tyler Kalinoski ve Emanuel Terry ile sayılar bulunca 35'inci dakikayı 74-72 önde geçti. Kalan bölümde hücumda ve savunmada istediği oyunu sergilemeye devam eden TEKSÜT Bandırma BK, karşılaşmadan da 89-84 galibiyetle ayrılarak Play-Off’lar için çok önemli bir galibiyet elde etti.

