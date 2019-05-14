Antrenör uzmanlık eğitimleri başladı

İSTANBUL,() -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Acıbadem arasındaki eğitim işbirliği anlaşması çerçevesinde düzenlenecek olan Antrenör Uzmanlık Eğitimleri, bugün Acıbadem Sports'ta yapılan Maç ve Performans Analizi Antrenörlüğü Kursu ile başladı. 4 gün sürecek bu kursun açılışını TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve TFF Antrenör Özlük İşleri Müdürü Oben Meral baysal yaptı. Oyuncu ve Maç İzleme (Scouting) Antrenörlüğü Kursu ile devam edecek olan eğitimleri tamamlayan antrenörler TFF tarafından sertifikalandırılacak ve resmi olarak akredite edilebilecekler.

