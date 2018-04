Antrenör, terörü lanetlediği için soruşturma açıldığını iddia etti

Ercan ATA/ANKARA, () - TÜRKİYE Buz Pateni Milli Takım Antrenörü Timuçin Özbükücü, terörü lanetlediği için federasyon tarafından hakkında soruşturma açıldığını öne sürdü.

Buz Pateni Milli Takım Antrenörü Timuçin Özbükücü, yaptığı açıklamayla 2016 'teröre lanet' başlığı altındaki gazetedeki haberin altına 'Sporu din dil ırk gözetmeksizin kardeş olarak yapalım' sözü ile 2018 yılında sosyal medyada Afrin şehitleri haberinin altında 'terörü lanetliyorum' sözü nedeniyle Federasyon’un hakkında soruşturma açtığını iddia etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 3 Mart tarihinde 214/14 sayılı kararı ile tedbirli olarak disipline sevk edildiğini belirten Özbükücü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü, yönetim kurulu görevleri kısmında 1 No'lu maddenin Ş bendinde belirtildiği üzere 'Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, teknik direktör, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek' maddesi ile tarafıma daha önce 5.11.2016 tarihinde atfedilen, 'teröre lanet' başlığı altındaki gazete haberimin ve Türk bayrakları ile olan resmimin altında 'Sporu din dil ırk gözetmeksizin kardeş olarak yapalım' sözümün disiplin suçuna kanıt teşkil ettiğini ve bunun da sayın eski yönetim kurulumuz tarafından disiplin suçu sayıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Yine 8.3.2018 tarihinde sosyal medyada önceki disiplin kurulu kararını hatırlatan ve Afrin şehitlerimizin haberi altında 'terörü lanetliyorum' sözümün, ana statüde belirtilen maddeye göre sayın yönetim kurulumuzun bu davranışı inceleyerek ve belgeler, kanıtlar ile disiplin kuruluna göndermiş olması gerektiğinden, bu 'suç olduğu iddia edilen' davranışın bilerek ve kasıtlı olarak tarafıma disiplin suçu olarak atfedildiği kolaylıkla anlaşılmaktadır. Gerekli savunma yazımda, zamanında federasyonumuza iletilmiş olmasına rağmen, ilk disiplin kararı ile ilgili disiplin kurulumuzdan bir sonuç çıkması 8 ay sürmüştür. Teröre lanet etmenin ve bunu görsel basında tüm Türk halkına iletmenin, bu vatanseverlik davranışının nasıl bir disiplin suçu sayıldığını halen anlamış değilim ve ileride de anlayacağımı zannetmiyorum.”

HİÇBİR ŞEKİLDE HUKUKSAL DAYANAĞI OLAMAZ

'Teröre lanet' etmek fiilinin federasyonumuzda suç teşkil ettiğinin aleni bir belirtisi olan bu disiplin sevkinin hiçbir şekilde hukuksal bir dayanağı olamaz” diyen Timuçin Özbükücü, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Adıma ve şerefime sürülen bu lekeyi ve atfedilen bu hakkaniyetsiz suç ile 10 yılın üzerinde hizmet verdiğim, teknik kurul başkanının olmadığı 2 yılın üzerinde başkan vekili gibi çalıştığım teknik kurul üyeliği ve muhtemelen bu geçtiğimiz seçimlerde edineceğim teknik kurul üyeliği/başkanlığı hizmetlerinden mahrum olduğumu belirtirim. Bunun için her türlü hak arayışına ve ismimin ve şerefimin, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atfedilen suçtan Türk adaleti tarafından temizlenmesi için her türlü yola başvurmam gerekiyordu, ancak federasyonumuzun bu tip skandallarla gündeme gelmesinin doğru olmayacağını, disiplin kurulu tarafından 8 ay sonra da olsa temize çıkmanın yeterli olacağını düşünmüştüm.

Önceki disiplin kararı hakkında sosyal medyada ya da başka bir yerde konuşulamayacağı hususunda herhangi bir disiplin talimatı bulunmamaktadır. Bu, 'teröre lanet' etmem konusu hakkında sosyal medyada yazılmış iki cümleden bu kadar rahatsız olunması, bu konunun ortalıkta konuşulmaması hususunda federasyonumuzun ne kadar hassas olduğunu bu şekilde öğrenmiş oldum. 'teröre lanet' etmek fiilinin federasyonumuzda suç teşkil ettiğinin aleni bir belirtisi olan bu disiplin sevkinin hiçbir şekilde hukuksal bir dayanağı olamaz. Türkiye Buz Pateni Federasyonu gibi kurumsal yapıların disiplin işlemlerinde çok daha hassas ve dikkatli olması gerekmektedir. Daha önceki soruşturmada, Türk bayrağı ile teröre karşı yaptığım paylaşım nedeni ile soruşturma geçirmem beni ve yakınlarımı fazlasıyla incitmiştir. Bu nedenle de terörü lanetlediğimi ve bu nedenle disiplin soruşturması geçirdiğimi kamuoyu bilsin istedim. Yaptığım, bağlı bulunduğum kurumu karalamak değil aksine bu kurumun büyüklüğüne yakışmayan, kişisel husumet nedeni ile kinci davranışlar sergileyenleri göstermekti. Teröre karşı paylaşımda bulunduğum için soruşturma geçirdiğim bir gerçektir. Bir gerçekliği söylemek suç oluşturmaz.”

Hakkındaki tedbir kararanın bir an önce kaldırılması gerektiğini belirten Özbükücü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Öncelikle hakkımdaki tedbir kararımın kaldırılması gerekir. Üstelik bu kararın bir an önce verilmesi gerekir. Çünkü tedbir nedeni ile yarışmalara ve seçimlere katılma imkanım bulunmamaktadır. Bir önceki soruşturmada olduğu gibi ki bir önceki soruşturmada tedbir de yoktu, soruşturmam uzun sürmesi halinde telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle tedbirin bir an önce kaldırılması gerekir. Tedbir, seçim ve yarışmalara katılamamam durumunda doğrudan cezaya dönüşecektir.

Savunma yapmam için tarafıma kısa bir süre verilmiştir. Fakat buna karşın karar verilmesi için süreler uzun kullanılmaktadır. Hakkımdaki disiplin soruşturması antrenman ve yarışmalara odaklanmamı engellemektedir. Bu nedenle hakkımdaki kararın da bir an önce verilmesi ve soruşturmanın sonlandırılması gerekir. Toplanacak başkaca bir delil kalmamıştır.

İkinci kere 'teröre lanet' haberimin neden suç sayıldığının araştırılması ve şahsım, devletimiz ve terör yüzünden vatan uğrunda şehit olmuş askerlerimiz için sorumluların bulunup Türk adaletinin karşısına çıkarılması için devlet büyüklerimizin ve terörle mücadele birimlerimizin bir an önce soruşturma başlatmasını istiyorum.''



