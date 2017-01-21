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Antrenmanı Başkan Yıldırım da izledi

 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can...

Antrenmanı Başkan Yıldırım da izledi

 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanın bir bölümünü Başkan Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Erkan izledi.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 18.00’da başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 2 ayrı grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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