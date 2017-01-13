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Anthony Bennett Fenerbahçe’de

 İSTANBUL- Fenerbahçe Basketbol Takımı, kadrosunu önemli bir isimle takviye etti. Sarı Lacivertliler, NBA’de 2013 yılının bir numaralı draft seçimi olan Kanadalı oyuncu Anthony Bennett ile 2016-2017 ve opsiyonlu olarak 2017-2018 sezonu...

Anthony Bennett Fenerbahçe’de

 İSTANBUL- Fenerbahçe Basketbol Takımı, kadrosunu önemli bir isimle takviye etti. Sarı Lacivertliler, NBA’de 2013 yılının bir numaralı draft seçimi olan Kanadalı oyuncu Anthony Bennett ile 2016-2017 ve opsiyonlu olarak 2017-2018 sezonu için anlaşmaya vardı.

3,5 yıllık NBA kariyerine dört takım sığdıran 23 yaşındaki basketbolcu, son olarak Brooklyn Nets'te oynadı. Sezon başında sözleşme imzaladığı Nets'te 23 maçta forma giyen Bennett, ortalama 11,5 dakika sahada kalırken, maç başına 5 sayı ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

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