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Antalyaspor’un Hollanda kampı sona erdi

ANTALYA, () Antalyaspor’un Hollanda’nın Osterberg kentinde gerçekleştirdiği 11 günlük kampı sona erdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz, son gün antrenman programında değişiklik yaparak takımı sahada çalıştırmadı ve tüm takıma...

Antalyaspor’un Hollanda kampı sona erdi

ANTALYA, ()

Antalyaspor’un Hollanda’nın Osterberg kentinde gerçekleştirdiği 11 günlük kampı sona erdi.
Teknik direktör Bülent Korkmaz, son gün antrenman programında değişiklik yaparak takımı sahada çalıştırmadı ve tüm takıma bisikletle gezi yaptırdı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, konakladıkları otelin çevresindeki ormanlık parkurda ve asfalt yolda 50 dakika bisikletle pedal çevirdi. Antalyaspor’un böylece Erzurum'dan sonra Hollanda'da yaptığı ikinci etap kamp çalışmaları da sona ermiş oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, pazartesi günü Antalya'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde toplanacak ve akşam antrenmana çıkacak.
BÜLENT KORKMAZ’DAN TEŞEKKÜR
Teknik direktör Bülent Korkmaz, Erzurum ve Hollanda’da düzenlenen her iki kampta da destek olan, takımın sağlık ve destek ekibine teşekkür etti. Çok iyi çalışarak üstün bir performans ortaya koyan futbolculara da teşekkür eden Bülent Korkmaz, “Hem saha içinde hem saha dışında özverili bir çalışma sergilediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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