Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Antalyasporlu futbolculardan "Birlikte Paylaşalım" çağrısı 

Doukara: "Stadyumlar ve taraftar muhteşem Djourou : "Başka yerde göremezsiniz" Celustka: "Türkiye çok güzel stadyumlara ve yeni idman merkezlerine sahip" İSTANBUL, () 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın aday kentlerinden biri olan...

Antalyasporlu futbolculardan "Birlikte Paylaşalım" çağrısı 

Doukara: "Stadyumlar ve taraftar muhteşem

Djourou : "Başka yerde göremezsiniz"

Celustka: "Türkiye çok güzel stadyumlara ve yeni idman merkezlerine sahip"

İSTANBUL, ()

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın aday kentlerinden biri olan Antalya'dan Uluslararası futbol camiasına seslenen Souleymane Doukara, Johan Djourou ve Ondrej Celustka, 2024'te futbol tutkusunu Türkiye'de "Birlikte Paylaşalım" çağrısı yaptı.
DOUKARA: "STADYUMLAR VE TARAFTAR MUHTEŞEM
Sözlerine "Türkiye çok güzel ve misafirperver bir ülke" diye başlayan Souleymane Doukara, "Umuyorum ki UEFA EURO 2024 burada gerçekleşir. Çünkü stadyumlar muhteşem; taraftar, futbol aşığı. Kanımca Türkiye UEFA EURO 2024'ü düzenlemeyi hak ediyor" diye konuştu.   
DJOUROU : "BAŞKA YERDE GÖREMEZSİNİZ"
Premier Lig ve Bundesliga'daki tecrübeleri sonrası kariyerine Türkiye'de devam eden Johan Djourou "Türkiye'deki ilk yılımda gördüğüm taraftarın futbol aşkı ve tutkusunu başka bir ülkede bu kadar yoğun görebileceğimizi sanmıyorum" dedi. 
CELUSTKA: "TÜRKİYE ÇOK GÜZEL STADYUMLARA VE YENİ İDMAN MERKEZLERİNE SAHİP"
Türkiye'nin çok güzel stadyumlara ve yeni idman merkezlerine sahip olduğunu belirten Ondrej Celustka ise sözlerini "Birlikte Paylaşalım" diyerek tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Doukara'nın açıklamaları
-Djourou'nun açıklamaları
-Celustka'nın açıklamaları
-Detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325