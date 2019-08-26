Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: 0-2

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () -



STAT: Antalya

HAKEMLER: Volkan Bayaraslan(xx), Asım Yusuf Öz(xx), Candaş Elbil(xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx)- Nazım Sangare (xx), Bahadır Öztürk (xx), Celustka (xx), Diego(xx), Ufuk Akyol (xx), Charles (xx), Serdar Özkan (xx)(Dk.69. Fredy (xx) Hakan Özmert (xx)(Dk. 46 Aatıf Chahechouhe (xx), Amilton (xx), Mukairu (xx)(Dk.62 Gelson Dala (x)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak (xxx)- Zeki Yavru (xxx)(DK.60. Mbamba (xx), Oğuz Yılmaz (xx), Sapunaru (xx), Bergdich (xx), Lopes (xx), İsmail Aissati (xx), Murawski (xx), Barrow (xxx)(Dk. 87 Hadi Sacko), Recep Niyaz (xx)(Dk.90 Mustafa Yumlu), Rodallega(xx)

GOLLER: Dk. 37. Bahadır Öztürk (Kendi kalesine), Dk. 67. Barrow (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Ufuk Akyol (Antalyaspor)- Zeki Yavru, Barrow, Ismail Aissat (Yukatel Denizlispor)



SÜPER Lig Cemil Usta sezonu 2'nci haftasında Antalyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşma, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülen Emine Bulut'un (38) anısına 1 dakika geç başladı. Takımlar sahaya, siyah pankartla çıktı. Taraftarlar, 'Emine Bulut' yazılı siyah pankart açarak sık sık 'Kadına uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.

Maç öncesinde saha içindeki ekranlarda, "Antalyaspor'umuzun, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz. Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız" ifadeleri yansıtıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Amilton, topu bekletmeden kaleye nişanladı ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

15'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Özmert , kaleye şutunu çekti ancak meşin yuvarlak defasın müdahalesiyle kornere çıktı.

18'inci dakikada topla buluşan Yukatel Denizlispor'dan Ismail Aissati'nin çektiği şutta savunma gole izin vermedi.

33'üncü dakikada ceza sahasının hemen dışında Antalyaspor serbest vuruş kazandı. Diego'nun sağ köşeye nişanladığı topu, kaleci Stachowiak kornere çıkardı.

37'nci dakikada Denizlispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Ismail Aissati'nin sağ çaprazda kaleye şutunda, araya giren Bahadır Öztürk"ün ters vuruşund top filelerle buluştu: 0-1.

43'üncü dakikada sol kanatta gelişen konuk ekip atağında Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortaladığı topu savunma bloklayarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

48'inci dakika gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Celustka müsait pozisyondan yararlanamadı ve top dışarı çıktı.

57'nci dakikada Antalyaspor adına gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Mukairu, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak araya giren savunma gole izin vermedi.

67'nci dakikada konuk ekip adına sağ kanattan gelişen atakta Mbamba'nın pasında,, ceza sahası dışında topla buluşan Barrow, bekletmeden kaleye vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 0-2.

76'ncı dakikada Aatif Chahechouhe'nun ceza sahası dışında kale çektiği şutta kaleci gole izin vermedi.

78'inci dakika Tiago Lopes'in ceza sahasın içinde topa elle müdahalesinde hakem Volkan Bayaraslan penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada Aatıf Chahechouhe'nun kullandığı penaltı atışında kaleci Stachowiak gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yukatel Denizlispor sahadan 2- 0 galip ayrıldı.