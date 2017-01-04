Antalyaspor yeni tesislerine kavuştu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 43 milyon lira yatırımla tamamladığı Antalyaspor Tesisleri, kırmızı beyazlı kulübe devredildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 43 milyon 187 bin liralık yatırımla tamamladığı Antalyaspor Tesisleri'nin kulübe devredilmesine yönelik tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in yanı sıra Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalyaspor Vakfı Başkanı Dündar Uluğkay, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır katıldı. Törende konuşan Başkan Menderes Türel, tesisleri 16 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açmayı planladıklarını, ancak 15 Temmuz darbe girişi nedeniyle açılışı ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.EKSİKSİZ BİR TESİS TESLİM EDİLDİMenderes Türel, Antalyaspor'un emin ellerde ve yoluna emin adımlarla devam ettiğini söyledi. Başkanlığının ilk döneminde bu projeye başladığını hatırlatan Türel, İngiltere ve Fransa milli takımlarının kamp tesislerini incelediklerini kaydetti. 2009 yılında görevi teslim ederken projesi ve alanı hazır bir tesisi yeni belediye yönetimine teslim ettiklerini vurgulayan Türel, ancak hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. 2014'te tekrar göreve geldiğinde proje konusunda herhangi bir adım atılmadığını gördüklerini dile getiren Türel, alan tahsisinin de ortadan kalktığını anlattı. Tekrar alan tahsisini çözümlediklerini belirten Türel, "Nikah masasında attığım imza kadar bu tesislerin temel atma töreninde heyecanlanmıştım. Tamamen eksiksiz bir tesisi Antalyaspor'a hediye ediyoruz. 450 günde bitireceğiz demiştik, bitirdik. Eski tesisler altyapının emrinde olacak" dedi.ANTALYASPOR KOLEJİ VE AKADEMİSİ KURULACAKAntalyaspor koleji ve akademisi hayalleri olduğunu kaydeden Türel, tesislerin arkasında 100 dönümlük arazinin tahsisini tamamladıklarını dile getirdi. Kısa süre önce Barcelona takımının spor okulunu incelediğini anlatan Türel, "Barcelona'nın tesisleri benim hayallerimin altında çıktı. Barcelona'nın üstünde bir tesis kurmaya çalışıyoruz.Gençler, yetenekle bu okullara alınacak. Türkiye'nin ve dünyanın yıldızları olarak yetişecekler. Yatılı okullar olacak. Anatomik gelişimlerinin planlamasını da burada yapacağız. Bunu başardığımızda 10-15 sene sonrasında birçok yıldız Antalyaspor Koleji mezunu olarak altın madalyalar kazanacaktır" dedi.TERİM, DENİZLİ, GÜNEŞ AÇILIŞTA MAÇ YAPACAKAntalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün tesislere Menderes Türel adının verilmesini istediğini Türel, şöyle dedi:"Tesislere benim adımın verilmesi bana büyük gurur verir. Ancak ben devletin, milletin parası ile yapılan tesislere ben görevdeyken adımın verilmesini kabul etmiyorum. Yeni tesislerin adını cumartesi günü açılışta açıklayacağım. Açılışta bir konserin yanı sıra Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi hocalarımızın katılacağı bir maç planlıyoruz."BÜYÜK HEDEFLERAntalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, büyük işlerden bahsettiklerini, bunun altını doldurmanın da önemli olduğunu söyledi. Büyük işlerin olabilmesi için en önemli etkenlerden birinin tesisler olduğunu belirten Öztürk, "Birçok tesisi gezdim ancak bu standartlarda bir tesis görmedim. İnşallah burası bize uğur getirir ve büyük hedefleri tamamlarız. Antalyaspor şampiyonlukları görecek kıvamda olacaktır. Bu tesislere Menderes Türel adının verilmesini teklif ediyorum" dedi.Teknik direktör Rıza Çalımbay da tesislerin Antalyaspor'a uğur getirmesini diledi. Konuşmaların ardından törene katılanlar tesisleri gezdi. Menderes Türel ile Ali Şafak Öztürk kısa bir bilardo maçı yaptı, maçı Türel kazandı. Başkan Türel, gazetecilerle de langırt oynadı.YENİ TESİSLERDE NELER VAR?Tesislerde 4 futbol sahası, 2 küçük futbol sahası, antrenman sahası, kamp alanlı konaklama tesisleri, konforlu sporcu odaları, 1500 kişilik kapalı tribün, çok amaçlı kapalı spor salonu, tenis kortu, halı saha, Antalyaspor Futbol Okulu, fizyoterapi ve fizik tedavi merkezleri, futbol ve diğer branşlara uygun tam donanımlı fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, jakuzi, fizik tedavi havuzu, Antalyaspor Müzesi, 385 kişilik konferans salonu, restoranlar ve eğlence merkezleri yer alıyor.

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