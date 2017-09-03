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Antalyaspor, Vainqueur ile 3 yıllığına anlaştı

ANTALYASPOR, defansif orta saha oyuncusu 28 yaşındaki William Vainqueur ile 3 yıllığına anlaştı. Süper Lig'de Eto'o, Nasri, Menez, Djuorou, Maicon gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken Antalyaspor'da transfer çalışmaları...

Antalyaspor, Vainqueur ile 3 yıllığına anlaştı
ANTALYASPOR, defansif orta saha oyuncusu 28 yaşındaki William Vainqueur ile 3 yıllığına anlaştı.
Süper Lig'de Eto'o, Nasri, Menez, Djuorou, Maicon gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu William Vainqueur ile 3 yıllığına anlaştı. Antalyaspor yönetimi pazartesi günü tesislerde düzenleyeceği törende Fransız futbolcuyla sözleşme imzalayacak.
Roma'da forma giyen, geçen sezon Marsilya'da kiralık oynayan defansif orta sahaya oyuncusu William Vainqueur, 33 maçta forma giydi.

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