Antalyaspor'un yeni transferi Sandro ilk antrenmanında

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, () - ANTALYASPOR'un bugün sözleşme imzaladığı Brezilyalı yeni stoperi Sandro Ranieri, ilk çıktığı antrenmanında sempatik tavırlarıyla dikkati çekti.

Kırmızı beyazlı takımın teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Brezilyalı stoper Sandro Ranieri de yer aldı. Rıza Çalımbay, antrenmandan önce futbolcularıyla sahada kısa süreli bir toplantı yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular, kuvvet ve kondisyon çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise kırmızı beyazlılar küçük sahada kaleli taktik maç yaptı.

Antrenmanda yeni transfer Sandro'nun yeni takımındaki ilk antrenmanında Brezilyalı Motta ve Diego ile bir süre sohbet ederken neşeli olduğu gözlendi. 27 yaşındaki stoperin 33 numaralı formayı giyeceğini açıklandı.

ETO'O HIRSLI

Antalyaspor'un dünyaca ünlü Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o'nun antrenmanda hırslı olduğu gözlendi. Beşiktaş ile oynana hazırlık maçında burnu kırılan kaleci Ozan ise takımdan ayrı koşu yaptı. Ozan'ın sezon sonunda ameliyat olacağı belirtildi.

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