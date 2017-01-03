Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...
Tüketici fiyatları Aralık'ta yüzde 1.64 arttı, 2016 enflasyonu yüzde 8.53
2016 enflasyonu yüzde 8.53

Antalyaspor'un yeni transferi Salih Dursun da idmana katıldı

Antalyaspor'un, Belek kampındaki ilk antrenmanında yeni transferi Salih Dursun da katıldı. Antalyaspor, Trabzonspor formasıyla hakeme kırmızı kart göstermesiyle hatırlanan Salih Dursun'la satın alma opsiyonlu 6 ay kiralık olarak sözleşme imzalayacak. Spor...

Antalyaspor'un yeni transferi Salih Dursun da idmana katıldı

Antalyaspor'un, Belek kampındaki ilk antrenmanında yeni transferi Salih Dursun da katıldı. Antalyaspor, Trabzonspor formasıyla hakeme kırmızı kart göstermesiyle hatırlanan Salih Dursun'la satın alma opsiyonlu 6 ay kiralık olarak sözleşme imzalayacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci devre hazırlık kampına Belek Turizm Bölgesi'nde yaptığı ilk antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana Eto'o ile yabancı futbolcular katılmadı. Yabancı futbolcuların yarın yapılacak antrenmanda yer alacağı belirtildi. Günde iki antrenmanla 1 haftalık Belek kampını sürdürecek Antalyaspor, antrenmana koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

SALİH DURSUN ANTRENMANA KATILDI

Antrenmana Antalyaspor'un yeni transferi Salih Dursun da katıldı. Antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla kısa süre sohbet eden Salih Dursun'un top kapma ve pas çalışmasında neşeli olduğu gözlendi. Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nde bugün düzenlenecek törende Salih Dursun, kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Antalyaspor'un satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralık olarak Salih Dursun'u transfer ettiği öğrenildi.

Diğer yandan kaleci Ferhat ise dizinden ameliyat olduktan sonra takımla ilk kez antrenmana ktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Salih Dursun takımla antrenmandan görüntü

- Salih Dursun Koşarken görüntüsü

HABER: TOLGA YILDIRIM - KAMERA: MEHMET KILIÇASLAN - ANTALYA /

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55