Antalyaspor'un yeni sezonda hedefi ligde kalmak

Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, bu yıl flaş transfer yapmayı düşünmediklerini belirterek, hedeflerinin yeni sezonda ligde kalmak olduğunu söyledi.

Antalyaspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Şefik Öz, kulübün mali durumu ve transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kırmızı beyazlı kulübün yarın ilk etap kampı için Erzurum'a gideceğini söyleyen Şefik Öz, gönderilen futbolcuların haricinde takımın tam kadro kamp yapacağını söyledi. Öz, Brezilyalı futbolcuların ise 2-3 günlük gecikme ile kampa dahil olacağını belirtti.

Takımdan ayrılan futbolcuların yerine oyuncu bakmayı sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Şefik Öz, “Sakıb Aytaç ayrıldı. Bu nedenle özellikle sol bek için görüştüğümüz bir yabancı futbolcu var. Bugün, yarın netleşir. Sol ön kanatta da görüştüklerimiz var. Transfer komitesi toplanıp, bunlarla ilgili değerlendirmeleri yapacak. Bütçeyi çıkaracağız. Ancak, bundan önce yapmak istediğimiz mevcut sporcularımızla ilgili bakiye hesaplarımız var. Bunları bir an önce kapatmamız lazım. Çünkü, bizim geçen seneki ligde kalma becerimiz bu karakterli arkadaşlarımız sayesinde oldu. Dolayısıyla ilk önceliğimiz onlara olan hesabımızı kapatmak. Ondan sonra transfer kolay" dedi.

"DÜNYA KUPASI'NDAN FUTBOLCU İLE ANLAŞMAK ÜZEREYİZ"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalya'ya gelmek isteyen çok sayıda sporcunun olduğuna dikkat çeken Şefik Öz, şunları söyledi: “3 büyüklerden sonra kulübü ile anlaşamayıp Antalya'ya gelmek isteyen çok sporcu var. Biz de bunları değerlendireceğiz. Hemen bitirelim diyebileceğimiz sporcular var. Pazarlıkları belli. Ama bunu zamanlama açısından, başkanın da uygun görüp maddi imkanlarımız elverdiği ölçüde yapmayı daha doğru buluyoruz. Onun için bekliyoruz. Dünya Kupası'ndan izlediğimiz futbolcular da var. Anlaşmak üzere olduğumuz bir futbolcu da Dünya Kupası'nda oynuyor."

"FLAŞ TRANSFER YOK"

Bu yıl flaş transfer yapmak için bir bütçe ayırmadıklarını hatırlatan Şefik Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün hedefimiz ligde kalmak. Çünkü, tasarruf edilmesi gereken bir döneme giriyoruz. Dövizin durumu da ortada. Ayrıca, çok sönük bir transfer piyasası var. Sadece bizim için değil, bütün takımlar için geçerli bir durum. Mümkün olduğu kadar ekonomik davranacağız. Öyle flaş transfer falan yok. Bundan sonra da çok büyük bütçeli transferlerin olacağına inanmıyorum. Aşağıdan gelen binlerce yeni genç var. Fiyatlar bence düşecek artık. Eskisi gibi olmayacak. Ben genel futbol piyasası ile ilgili öngörümü söylüyorum. Bizimle ilgili de öyle. Makul transferlerle, hedefimiz ligde kalmak. Stres yaşamadan faaliyetlerimizi sürdürmek, gelir gider dengelerimizi, nakit akışımızı düzeltmek. Kıymetli mülklerimizi satışa çıkardık. Şu sıkıntıdan kurtulmak adına bunlar bizim için önemli. Esasında şöyle bir durum var; çok da böyle kötüleri söylememek lazım. Çünkü, inanın bana birçok Anadolu kulübü, bizim şu an içinde bulunduğumuz durumdan çok daha kötü durumda. Ama biz de Nasri, Menez gibi büyük bütçeli sporculardan sonra sıkıntıya düşeceğimiz söylemi üzerimize yapıştı. Çünkü 'bu büyük paraları nereden bulacaklar, nereden verecekler' gibi haklı bir sorgulama geçirdik. Ama diğer Anadolu kulüplerinde 4-5-8 aydır maaş ödeyemeyenlerin olduğunu, bunların içerisinde büyük kulüplerin de bulunduğunu biliyorum. Bizim o kadar büyük derdimiz yok. Bizim zamana yayılmış borcumuz var. Antalya'da bunu ödeme gücünde olan bir şehir ve kulüp. Biz bunu hallederiz ama önce tabi şu mevcudu bir düzeltmemiz lazım. Ondan sonra Allah nasip ederse bir sıkıntımız kalmaz."

"BATMIŞ FALAN DEĞİLİZ"

Sırp oyuncu Milan Jevtovic'in ödemeleri için belli bir planlama yapmalarına rağmen, bu futbolcunun elindeki imkanı, sözleşmesini tek taraflı feshederek değerlendirdiğini öne süren Şefik Öz, “Djourou ise haklı. Onun için de bir taahhütte bulunduk. Fakat taahhüdümüzü yerine getiremedik. Onunla ilgili de gene takip ediyoruz. Bakalım zamanla ne olacak. Çünkü Antalya'yı seviyor. Ailesi burada kalmak istiyor. Ama tabii neticede konsantre olmaları lazım. Para pul dertleri olmaması lazım. Bu kriz dönemini iyi yönetmemiz lazım. Böyle çok da batmış falan değiliz. İnanın öyle değil. Antalyaspor inşallah tekrar eski gücüne kavuşacak potansiyele sahip olacaktır. Çünkü burası öyle bir şehir. İnşallah en kısa sürede toparlarız" dedi.

