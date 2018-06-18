Antalyaspor'un eski yöneticisinden, eski başkan Öztürk'e dava

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,() - ANTALYASPOR'un eski yöneticilerinden Gazanfer Gencer, önceki dönem Başkanı Ali Şafak Öztürk'e kulübü zarara uğrattığı iddiasıyla dava açtı. Gencer, bu davanın ardından Öztürk ile yöneticiler Emin Hesapçıoğlu ve Nurettin Ünal hakkında da gerçeğe aykırı bütçe tanzimi suretiyle Antalyaspor'un ileriki dönemlerde federasyon gelirlerini bankalara temlik ederek usulsüz kredi sağladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Antalyaspor'un eski başkanlarından Gültekin Gencer'in ağabeyi Gazanfer Gencer, geçen dönem başkanı Ali Şafak Öztürk'e kırmızı-beyazlı kulübü zarara uğrattığı iddiasıyla iki hafta önce dava açtı. Dava dilekçesinde Öztürk'ün başkanlık görevine geldiği dönemde kulüp borcunun 86 milyon lira, bugün ise borcun 422 milyona ulaştığı belirtildi. Gencer, 5 gün önce de Öztürk'ün yanı sıra yöneticiler Emin Hesapçıoğlu ve Nurettin Ünal hakkında yönetim kurulu yetkilerini aşarak gerçeğe aykırı bütçe tanzimi suretiyle Antalyaspor'un ileriki dönemlerde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelirlerini bankalara temlik ederek usulsüz kredi sağlayıp kulübü zarara uğrattığın öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

GERÇEĞE AYKIRI BÜTÇE TANZİMİ İDDİASI

Gazanfer Gencer'in verdiği dilekçede, Ali Şafak Öztürk'ün yanı sıra yöneticiler Emin Hesapçıoğlu ve Nurettin Ünal hakkında yönetim kurulu yetkilerini aşarak gerçeğe aykırı bütçe tanzimi suretiyle Antalyaspor'un ileriki dönemlerde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelirlerini bankalara temlik ederek usulsüz kredi sağlayıp kulübü zarara uğrattığı iddia edildi. Öztürk'ün kulübü kötü yönetip, bilerek zarara uğrattığı, yüksek miktarlı kredileri ve faizlerini ödeme yükümlülüğü altına girerek iflas noktasına getirdiği öne sürülen dilekçede eski başkan Öztürk ve yöneticilerin cezalandırılması talep edildi.

NASRİ, MENEZ TRANSFERİ DAVA DİLEKÇESİNDE

Dilekçede, Öztürk'ün Nasri, Menez başta olmak üzere yüksek maliyetli futbolcular transfer ettiği, kulüp personeline ödenen maaşlar ve primlerin kulübe zarar verdiği iddiaları da yer aldı.

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