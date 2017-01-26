Antalyaspor'un 25 yıllık galibiyet hasreti

SÜPER Lig'deki iki Antalya temsilcisi Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihlerindeki 15'inci randevusuna 28 Ocak Cumartesi günü çıkacak. İki takım arasında şu ana kadar oynanan 14 karşılaşmanın 5'ini Antalyaspor, 4'ünü Aytemiz Alanyaspor kazanırken, Antalyaspor son 25 yılda oynanan 6 maçta hiç kazanamadı.Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Antalya'nın iki takımı Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak Antalya derbisinin bilet fiyatları Batı Tribünü 20, Doğu Tribünü 10, Güney Kale Arkası 5, Kuzey Kale Arkası 5, Misafir Tribünü 5 liradan satışa sunuldu. Ligde 5'inci sıraya yükselen kırmızı beyazlılar, yakaladıkları çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Antalyaspor yöneticileri taraftarın stadı doldurarak, takımı desteklemelerini istedi.25 YILLIK HASRETAntalya'nın iki takımı bu sezon ilk defa birlikte Süper Lig'de yer aldı. Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, bugüne kadar Süper Lig ve diğer ligler olmak üzere 14 defa karşılaştı. Bu maçlardan 5'ini Antalyaspor, 4'ünü Aytemiz Alanyaspor kazandı. 5 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Aytemiz Alanyaspor'u en son 1992'de oynanan 2'nci Lig müsabakasında 3-1 yenen kırmızı beyazlılar, rakibi karşısında 25 yıldır galibiyet alamadı. Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor son 25 yılda 6 maç oynadı.

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