Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Kazanmak güzel. Onun ötesinde bizim oyun karakterimiz bu değil. Biz savunan bir takım değil, daha çok futbol oynayan, pozisyon üreten bir takımız" dedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, deplasmanda 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının savunmaya çekilmesine sitem eden Karaman, “Bugün bakıldığında bizim açımızdan sevindirici olan tek şey maçı kazanmış olmamız. 3 puan bizim için şartlar ne olursa olsun önemliydi. Kazanmak güzel. Onun ötesinde bizim oyun karakterimiz bu değil. Biz savunan bir takım değil, daha çok futbol oynayan, pozisyon üreten bir takımız” dedi.Futbolun içerisinde takım savunmasını yapıp, etkili kontrataklarla gol bulmanın da önemine değinen Karaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Biz bunu da yapabilirdik ama ön tarafta görev verdiğimiz oyuncularımızın sezon başından süregelen maç trafiği içerisindeki yorgunluğu, diğer yarısında maç kondisyonunun eksikliği, yetersizliği, özellikle hücum hattı içerisinde son pasları kullanmamızda bize beklediğimiz sonucu yaşatmadı. Tabii ki bunu anlayışla karşılayabiliyoruz. Sonuçta bunlar da bir insan. Her şeye rağmen kazanma adına, elde ettikleri skoru korumaya çalışan bir oyuncu grubumuz vardı. Onları tebrik ediyorum. Antalyaspor’a da başarılar diliyorum"TOMAS: HER ŞEYİ YAPIYORUZ GOLÜ ATAMIYORUZAntalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, Trabzonspor’u tebrik ettiğini söyledi. Maça kötü başladıklarını belirten Tomas, “Maçın ilk yarısında basit goller yedik. Son dakikalarda yediğimiz golle de maç 3-1 oldu. İkinci devrede baskılı oynadık ama maalesef her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz. Onu da çözeceğiz. Takımın pes etmemesi, 90 dakika boyunca mücadele etmesinden dolayı memnunum” diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Stjepan Tomas'ın açıklamaları-Ünal Karaman'ın açıklamaları