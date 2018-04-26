Antalyaspor, Trabzonspor'a hazırlanıyor

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, ()

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek olan Antalyaspor bu maçın hazırlıklarına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Antalyaspor, 28 Nisan Cumartesi saat 19.00'da sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana sakatlığı nedeniyle Zeki ile Salih katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise Hamzaoğlu, futbolcularına taktik çalıştırdı. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Antrenman öncesi kaleye şut çeken Hamza Hamzaoğlu, isabetli vuruşlarıyla futbolculuk günlerini aratmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan detaylar

-Hamza Hamzaoğlu'ndan detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILICASLAN/ANTALYA-)

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