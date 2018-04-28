Antalyaspor - Trabzonspor: 1-2

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,()

STAT: Antalya

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Celustka (xx) (Dk. 86 Danilo), Diego (xx), Djourou (xx), Sakıb (xx), Charles (xx), Hakan Özmert (xx), Maicon (xx) (Dk. 64 Nazım Sangare xx), Deniz Kadah (xx), Emre Güral (xx) (Dk. 70 Vainqueur xx), Doukara (xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır (xx) - Pereira (xx), Okay Yokuşlu (xx), Hubocan (xx), Novak (xx), Kucka (xx), Onazi (xx), Sosa (xx) (Dk. 69 N'Doye xx), Olcay Şahan (xx) (Dk. 89 Batuhan Artarslan), Yusuf Yazıcı (xx) (Dk. 80 Bero xx), Burak Yılmaz (xx)

GOLLER: Dk. 6 Emre Güral (Antalyaspor), Dk. 40 (P) Burak Yılmaz, Dk. 63 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Charles, Diego, Emre Güral, Hakan Özmert (Antalyaspor) - Pereira, Bero, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Maç öncesi, geçtiğimiz günlerde vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için saygı duruşu yapıldı.

2'nci dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan atağında Olcay Şahan'ın ortasına, ceza sahasında topla buluşan Kucka'nun şutu, kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

3'üncü dakikada kendi sahasından geliştirdiği atakta Diego'nun uzun pasında buluşan Celustka sağ kanattan ceza sahasına girerek çektiği şutu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

6'ncı dakikada Antalyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Sakıb'ın ara pasında Doukara ceza sahasında topla buluştu. Doukara'nın ceza sahasının sol köşesinden yerden pasında Emre Güral, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

20'nci dakikada Antalyaspor'un sol kanattan yaptığı atakta Celustka'nın pasında Emre Güral topla buluştu. Emre Güral'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

38'inci dakikada Trabzonspor'un sol kanattan atağında Yusuf Yazıcı'nın ortasında top Sakıb'dan sekti. Ceza sahası çizgisinde topla buluşan Olcay Şahan'ın şutu Charles'e çarparak uzaklaştı. Hakem Bülent Yıldırım, Charles'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltı atışında Burak meşin yuvarlağı filelere göndererek skorda eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

47'nci dakikada Trabzonspor defans oyuncularına baskı yapan Doukara kazandığı topla rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Doukara'nın şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

52'nci dakikada Antalyaspor'un atağında ceza sahasına giren Doukara'nın sol çaprazdan şutunu kaleci Uğurcan Çakır çeldi. Sonrasında Trabzonspor defansı topu uzaklaştırdı.

55'inci dakikada Trabzonspor'da Kucka'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Burak'ın şutunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

63'üncü dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan atağında Kucka'nın pasıyla Yusuf Yazıcı ceza sahasında topla buluştu. Sakıb Aytaç'a çalım atan Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan şutunda top filelerle buluştu: 1-2. İkinci golden sonra bir Antalyaspor taraftarı, sahaya cep telefonunu fırlattı. Telefon, güvenlik görevlisi tarafından zeminden alındı.

77'nci dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Nazım Sangare'nin ceza sahasının sağ çaprazında yerden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ı geçerek kaleye doğru yöneldi. Kale çizgisi önündeki müdahalesiyle Okay Yokuşlu, topun filelerle buluşmasını engelledi.

79'uncu dakikada Antalyaspor'un sol kanattan atağında Hakan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Doukara'nın şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

Uzatma dakikalarında Antalyaspor defansını az sayıda futbolcuyla yakalayan Trabzonspor'dan Batuhan'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Burak'ın şutunu Boffin çeldi.

Maçı Trabzonspor 2-1 kazandı.

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