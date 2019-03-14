Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Kazanmak istiyoruz

ANTALYA ()

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin ikinci yarısına iyi başlayamadıklarını belirterek, "Cumartesi günü sahamızda ligimizin en önemli maçlarından birini, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağız. Maçı kazanarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Antalyaspor, 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, düzenlediği basın toplantısında takımının son durumunu değerlendirdi. Geçen hafta Galatasaray'a 5-0 mağlup oldukları maçta iyi oynamalarına karşın futbol şansının yanlarında olmadığını belirten Korkmaz, iyi oyun, futbol şansı ve taraftar desteğiyle Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Alacakları bir galibiyetin birçok şeyi değiştireceğini vurgulayan Korkmaz, cumartesi günü ligin en önemli maçlarından birini kazanarak taraftara hediye etmek istediklerini kaydetti. Kırmızı-beyazlı takımın ligin ikinci yarısında çok gol yemesiyle ilgili soru üzerine Korkmaz, takımda hücuma çıkarken bloklar arasında boşluklar oluştuğunu belirtti.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADIK"

Takım halinde hücum ve savunma yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Bülent Korkmaz, "Sezonun ilk yarısında bunu iyi yaptık. İkinci yarıda bu sistemde kopmalar oldu. Bunun için de çalışmalarımızı ve analizlerimizi yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu sıkıntıyı yaşamayız. Sezon başından beri çok fazla olay yaşadık. Bu süreçte sürekli olumlu düşünerek hareket ettik. Ligin ikinci yarısına istediğimiz gibi başlayamadık. Puan durumu da onu gösteriyor. Ancak yenildiğimiz başlara da baktığınız da iyi oynuyoruz ama kırılma anları bizim lehimize dönmüyor. Kötü oynarsanız, yenilirsiniz ama iyi oynarken kırılma anlarında oyun bize dönmediğinde istediğimiz sonucu alamıyoruz diye konuştu.

"BASKI HİSSETMİYORUM, OYUNCULARIMA VE KULÜBÜME GÜVENİYORUM"

Takımın küme düşme hattına yaklaşmasının baskı yaratıp yaratmadığı ile ilgili de Korkmaz, "Hayatımız baskı ve stres üzerine. Hakemlerden daha çok oyuncu ve teknik direktörler her maçta bunları yaşar. Normal şartlardaki baskıya alışkınım. Açıkçası üzerimde baskı hissetmiyorum. Oyuncularıma, takımıma ve kulübüme güveniyorum. Ligin böyle gideceğini az çok kestirebiliyordum. Dolayısıyla üzerine basarak 'Bizim ilk hedefimiz 41 puan' dedim. Dolayısıyla bu hala ilk hedefimiz. Bu sezonun zor olacağını sezon başında söyledim, hala daha söylüyorum" diye yanıt verdi.

FOTOĞRAFLI

