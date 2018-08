Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: "Çok iyi olacağız"

"Takım mücadelesi benim için çok önemli"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bazı sıkıntılı durumlara rağmen oyuncular antrenmanda her şeyi veriyor. Oyuncuların saha içi ve saha dışı davranışlarından çok memnunum. Bazı eksiklerimiz var onları da giderdiğimizde çok iyi olacağız" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kırmızı-beyazlı kulübün önemli bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Antalyaspor'un tesislerinin güzelliğini anlatan Korkmaz, futbolcularının saha içi ve saha dışında birbirine saygı ve bağlılığının kendisini mutlu ettiğini aktardı. Antalyaspor'da görev yaptığı için mutlu olduğunu belirten Korkmaz, bazı problemler olsa da takımın performansının çok iyi olduğunu söyledi. Çalışmayı seven futbolculara sahip olmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Korkmaz, "Bazı sıkıntılı durumlara rağmen oyuncular antrenmanda her şeyi veriyor. Oyuncuların saha içi ve saha dışı davranışlarından çok memnunum. Bazı eksiklerimiz var onları da giderdiğimizde çok iyi olacağız" diye konuştu.

"TAKIM MÜCADELESİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Antalyaspor'un maçlarda savunma ve hücumda takım halinde hareket edeceği futbol anlayışıyla oynayacağını vurgulayan Korkmaz, "Hem hücum hem savunmada takım halinde hareket etmeliyiz. Takım oyunu ve takım mücadelesi benim için çok önemli. Biz bunu sahada göstereceğiz. İlk maçımız deplasman, avantaj mı dezavantaj mı sahada göreceğiz. Ben oyuncularıma güveniyorum" dedi.

Korkmaz, yetenekli genç oyunculara çok çalışması ve sabırlı olmaları çağrısı yaptı. Genç futbolculara fizik olarak her zaman en üst seviyede olmaları halinde yeteneklerini gösterebilecekleri uyarısı yaptığını anlatan Korkmaz, hedefi olan gençlerin her maçta antrenmanda üst seviyede oynayıp, çok çalışıp, fedakarlık, özveride bulunması gerektiğini belirtti.

"GENÇLERE GEREKEN ÖNEMİ VERECEĞİZ"

Türkiye'de futbol oynayan yıldız futbolcuların, saha içinde futbolları, saha dışında davranışlarıyla takıma katkı sağlaması gerektiğini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Yerli veya yabancı, yıldız oyuncu dediğinizde, takıma insanlık anlamında saha içi ve saha dışında faydalı olan ve yeteneğini gösterebilen oyuncudur. Geçmişte birçok yıldız oyuncu geldi. Birçok takıma geldi buraya da geldi. Bir şey vermeden maddi anlamda birçok şey alarak giden de oldu. Maddi, manevi zarar verip gitti. Yıldız oyuncu dünyada azdır. Yıldız oyuncu olmak devamlılık gerektirir. Bir sezon oynadıktan sonraki sezon takıma ne vereceği önemli. Yıldız oyuncuyu kendiniz yaratmalısınız. Antalyaspor'un yıldız oyuncu üretme ve çıkarma becerisi olduğunu düşünüyorum. Gençlere gereken önemi bizler de vereceğiz."

TARAFTARA ÇAĞRI

Geçen sezon takımın kötü olduğu dönemde Antalyaspor taraftarının takıma önemli destek verdiğini hatırlatan Korkmaz, aynı desteğin devam etmesini talep etti. Taraftara çağrı yapan Korkmaz, "Biz teknik direktör ve oyuncular bu kulüpte geçiciyiz. İnşallah uzun süre kalırız. Asıl kalıcı olan Antalyaspor'u destekleyen Antalya halkı, Antalyaspor taraftarıdır. Onların her zaman desteğini görmeliyiz. Zor dönemde desteklediyse güzel dönemde de hep destekleyeceğini düşünüyorum. Biz her zaman destek istiyoruz. Görevimizi yapmak için elimizden geleni yapacağız. Onların da görevini yapacağına inanıyorum. Eksik yönlerimizi halledince iyi bir Antalyaspor olacağız" dedi.

