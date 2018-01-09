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Antalyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: "Eto'o'nun kalmasını istiyorum"

"Nasri ile ilgili görüşmeler var" Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Eto'o'nun bize hem oyun anlamında hem saha dışında çok katkı sağlayacağı için kalmasını istiyorum" dedi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, devre...

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: "Eto'o'nun kalmasını istiyorum"

"Nasri ile ilgili görüşmeler var"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Eto'o'nun bize hem oyun anlamında hem saha dışında çok katkı sağlayacağı için kalmasını istiyorum" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, devre arası hazırlık kampında Atilla Konuk Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde antrenman yapan kırmızı beyazlılar, günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Salonda güç çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar ısınma hareketleri ve pas çalıştı. İstasyon çalışması sonrası maç ile antrenman sona erdi. Antrenmanda sakatlığı devam eden Djourou fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Antrenmana Salih, Sakıb, Eto'o sakatlığı nedeniyle, Nasri, Maicon, William izinli olduğu için katılmadı.
Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Hamzaoğlu, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve oyuncularının genel durumlarının iyi olduğunu söyledi. Sakatlığı devam eden futbolcularının kampa katılmadığını anlatan Hamzaoğlu, Eto'o'nun 20 Ocak'tan sonra takımla çalışmalara başlayacağını, Maicon'un da yarın kampa katılacağını dile getirdi.
"NASRİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER VAR"
Nasri ile ilgili yönetimin görüşmesinin devam ettiğini belirten Hamzaoğlu, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karar verilmesini diliyorum" dedi.
Türkiye Kupası karşılaşmasında Kayserispor ile oynayacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "3-1'lik yenildiğimiz skor var. İyi bir oyunla, kendi oyun felsefemizi sahaya yansıtarak kupada devam etmeye çalışacağız. Kolay değil ama imkansız da değil. Bunu başaracağız" diye konuştu.
"LİGE YENİDEN BAŞLIYORUZ"
Antalyaspor'un ilk devreyi ligin alt sıralarında tamamladığının hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, "Biz lige yeniden başlıyoruz. Takımımız iyi bir kadroya sahip. Ufak tefek oyunsal anlamda eksikler var. Bunları halletmeye çalışacağız. Transfere ihtiyacımız olmadan halletmeye çalışacağız. Olursa da yeni gelen yönetimle 1 ya da 2 transfere ihtiyacımız olabilir" dedi.
"SEZONU EN DOĞRU YERDE BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Eto'o'nun takıma katkı sağlayan bir futbolcu olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, şunları söyledi:
"Eto'o'nun kalmasını istiyorum. Bize hem oyun anlamında hem saha dışında çok katkı sağlayacağı için kalmasını istiyorum. Bunun gibi çok arkadaşımız var. Bunların hepsini değerlendireceğiz yönetim kuruluyla. Oyuncularımızın da geleceğini düşünerek karar vereceğiz. Transfer ve sözleşme uzatmasından önce oynayacağımız maçlar var. Lige başlıyoruz, en iyi şekilde hazırlanmalıyız ve bu sezonu en iyi şekilde en doğru yerde bitirmeye çalışacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Hamza hocanın saha içinde görüntüsü
- Futbolcuların antrenmanından görüntü
- RÖP: Hamza Hamzaoğlu
- Detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,() 

FOTOĞRAFLI

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