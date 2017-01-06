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Antalyaspor teknik direktörü Çalımbay: En az 3 transferimiz var

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "En az üç transferimiz var. Eksik olan yerlerimize takviye alacağız. Anlaştığımız, şu anda takımımıza net katacağımız oyuncu yok" dedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor,...

Antalyaspor teknik direktörü Çalımbay: En az 3 transferimiz var
ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "En az üç transferimiz var. Eksik olan yerlerimize takviye alacağız. Anlaştığımız, şu anda takımımıza net katacağımız oyuncu yok" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, devre arası hazırlık kampında günde 2 antrenman yaparak ikinci yarıya hazırlanıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar, taktik çalışması yaptı. Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rıza Çalımbay, kamp dönemini en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirtti. Transfer çalışmalarının sürdüğünü anlatan Çalımbay, "Yapacağımız transferler var. En az üç transferimiz var. Eksik olan yerlerimize takviye alacağız. Anlaştığımız, şu anda takımımıza net katacağımız oyuncu yok. 100'e yakın oyuncu seyrettik. Bu oyunculardan seçtiklerimiz var. Hemen bitirmeyi planlıyoruz. Bizim için ne kadar geç gelirse o kadar sorun olur" diye konuştu.
İKİNCİ YARI ZOR GEÇECEK
Takımının ligin ilk devresini kötü başlamasına rağmen iyi durumda tamamladığını dile getiren Çalımbay, ikinci yarının bütün takımlar için zor geçeceğini, Antalyaspor'un kritik maçlar oynayacağını belirtti. Devreye deplasman maçlarıyla başlayacaklarına dikkati çeken Çalımbay, "Ben göreve gelmeden önce ilk yarı fikstür avantajı vardı. Şimdi fikstür dezavantajı var. O nedenle takıma takviye olacak arkadaşlarımızla sıkı şekilde hazırlanmamız gerekiyor" dedi.
Ligi ilk 10 takım arasında bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çalımbay, gelecek sezon ise ilk 5 takım arasında yer alıp Avrupa'ya gitmeyi istediklerini söyledi.

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