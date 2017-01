Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan TFF'ye maç saati ricası

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasının saatinin değiştirilmesini talep ederek, "Ankara'da kışın 13.30'da resmen buz üzerinde oynuyorsunuz. 'Maç 15.30-16.30'da oynansın' dedik ama kabul edilmedi. Yine rica ediyorum, sahanın bir tarafı buz oluyor, sağlık için de iyi değil" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kırmızı-beyazlı takımın performansı hakkında haftalık değerlendirme yaptı. Gaziantepspor maçında takım için çok önemli 3 puan kazandıklarına dikkati çeken Çalımbay, futbolcularının baştan sona oyun disiplininden kopmadığını, iyi mücadele ettiğini vurguladı. Göreve geldiğinde takımın 2 puana sahip ve kötü durumda olduğuna değinen Rıza Çalımbay, "Zor durumdan iyi bir yere geldik. İyi bir yere geldik ama her şey bitmiş değil. Bütün uğraşımız sezonu ilk 10 içerisinde iyi bir yerde bitirmek. Seneye mutlaka yukarı oynayan Antalyaspor olacak. İkinci yarı her takım kritik maçlar oynayacak. Her maça final havasında bakıyoruz" diye konuştu.

"KARŞILAŞMA SAATİ DEĞİŞTİRİLSİN"

Osmanlıspor ile pazar günü saat 13.30'da karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, rakiplerinin Türkiye ve Avrupa'da mükemmel performans gösteren bir takım olduğuna dikkati çekti. Güçlü rakipleri karşısında zorlanacaklarını belirten Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maç saatinin değişmesi için talepte bulunduklarını ancak kabul edilmediğini söyledi. Ankara'nın soğuk havası nedeniyle maç saatinin değişmesini federasyondan rica eden Çalımbay, şunları kaydetti: "Tek sıkıntımız maçın oynanma saatinin 13.30 olması. Ankara'da kışın 13.30'da resmen buz üzerinde oynuyorsunuz. Biz federasyondan maçın ileri saate alınması için anlayış bekledik. 'Maç 15.30-16.30'da oynansın' dedik ama kabul edilmedi. Yine rica ediyorum, çünkü sahanın bir tarafı buz oluyor. Sağlık için de iyi değil. Bundan sonra da Ankara'da özellikle Osmanlıspor'un oynayacağı stattaki maçlar zor olacak. En azından daha ilerleyen saatlerde oynanabilir."

YENİ TRANSFERLERİN DURUMU

Osmanlıspor maçında cezası nedeniyle Chico'nun forma giyememesinin kendileri için dezavantaj olduğunu vurgulayan Çalımbay, Celustka'yı stoper oynatıp, yeni transfer Salih Dursun'a görev vereceğini anlattı. Sandro'nun takıma uyum sağlamaya başladığına değinen Rıza Çalımbay, Sandro ve Salih'in tam anlamıyla hazır olmadığını söyledi. Sandro'nun antrenman maçlarındaki performansını değerlendiren Çalımbay, futbolcunun maçlarda aynı agresif oyunu sergilemesi halinde takımı yalnız bırakabileceğini ancak bu durumun zamanla düzeleceğini aktardı. Emre Güral'ın iyi oynaması halinde 90 dakika forma giyebileceğini dile getiren Çalımbay, futbolcunun ne kadar şans buluyorsa o şansı kendisinin yarattığını söyledi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Çalımbay, "En iyisini yapmaya çalışacağız. Transfer bitmeden mutlaka 1 veya 2- 3 arkadaş almaya çalışıyoruz. Onları da alırsak kadroyu oturtacağız. Bu yıl kadroyu yaparken önümüzdeki yılın kadrosunu da oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()