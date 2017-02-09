Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Bizim için üç final maçı var"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde final niteliğinde 3 maç oynayacaklarını belirterek, "Final maçlarından en önemlisi bu hafta oynayacağımız Atiker Konyaspor maçı. Oradan çok iyi ayrılmamız gerekiyor" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. İkinci yarıya iyi başlangıç yaptıktan sonra lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini anlatan Çalımbay, kadronun çok geniş olmasının en büyük sıkıntısı olduğunu söyledi. Atiker Konyaspor maçını çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Bizim için üç final maçı var. Final maçlarından birisi Atiker Konyaspor maçı. Bizim için her açıdan çok önemli bir maç. Atiker Konyaspor, arkasından Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçı bizim yolumuzu çizecek. Kolay olmayacağını biliyoruz. O maçlara odaklandık, tek düşüncemiz o maçlardan iyi şekilde çıkmak" diye konuştu.

"EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Sezonu ilk 10 içerisinde en iyi yerde bitirmek istediklerini dile getiren Çalımbay, gelecek sene yukarı sıralara oynayan takım olmayı hedeflediklerini söyledi. İyi ve geniş kadroya sahip olduklarını anlatan Çalımbay, kadro sayısını azaltmaya uğraştıklarını ancak istediği şekilde olmadığını belirtti. Her deplasman maçına bir gün önce gittiklerini aktaran Çalımbay, "Final maçlarından en önemlisi bu hafta oynayacağımız Konya maçı, oradan çok iyi ayrılmamız gerekiyor. Bu maça iki gün önce gideceğiz. Çünkü bizim için çok önemli. Mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

MBİLLA CEZALI

Mbilla'nın kart cezası olması nedeniyle maçta forma giyemeyeceğine değinen Çalımbay, Motta'nın da ailevi sebeplerden dolayı izin alıp, Brezilya'ya gittiğini, maçta yer alamayacağını söyledi. Çalımbay, Mbilla'nın yerine iyi durumda olan El Kabir ya da Serdar'a görev verebileceğini belirtti.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANAN OLAYLAR ÜZÜCÜ

Antalyaspor ile Atiker Konyaspor taraftarı arasındaki gerginliğin sona ermesi için gerçekleştirilen buluşmaya da değinen Çalımbay, "Ülke olarak sıkıntıdayız. Bir de bu sporun içindeki gerginlikle uğraşılacak gibi değil. Konya ile bizim aramızda bir şey olmaması gerekir. Tatlıya bağlandıysa çok güzel. Fenerbahçe ile Beşiktaş maçında yaşanan olaylar üzücü. Sporun içinde bu işlerin olmaması lazım. Sporda herkes takımını destekliyor ve güzel şekilde ayrılması gerekiyor. Barış sağlanması çok güzel" dedi.3



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Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()