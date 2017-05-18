Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Amacımız Avrupa'ya gitmek"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursaspor maçının zorlu olacağını belirterek, "3 maçı kazanıp inşallah Avrupa'ya gitmeye hak kazanırız" dedi.

Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Antalyaspor'un 3 kritik maç oynayacağını belirten Çalımbay, "Trabzonspor'un maçları ile kupa maçı çok önemli. Üç maçı kazanırsak Avrupa'ya gitme şansımız çoğalıyor. Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra 3 maç çok önemli oldu. Çünkü Trabzon'la puan puana geldik. Tüm amacımız 3 maçı kazanıp İnşallah Avrupa'ya gitmeye hak kazanırız" diye konuştu.

Antalyaspor'un ligde geçirdiği kötü günlerin ardından Avrupa kupalarına katılma şansının konuşulmasının mükemmel bir durum olduğuna değinen Çalımbay, Bursaspor'un ligdeki konumu itibariyle, maçlarının zor geçeceğini dile getirdi. Bursaspor maçını kazanmak için Fenerbahçe karşısında takımının oynadığı oyundan daha iyi oynaması gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Bursa maçında taraftara çok ihtiyacımız var. El Kabir ve M'billa'nın olmaması bizim için dezavantaj. Deniz'in sakatlığı var. Büyük ihtimalle oynar, sakat sakat oynama ihtimali var. Bu maç bizim için olmazsa olmaz, kazanmamız gereken bir maç. İddiamızı devam ettirmek için. Kasımpaşa ve Antep maçını iyi şekilde bitirerek diğer maçların sonucu çok önemli. İnşallah Avrupa'yı garantileriz" dedi. Çalımbay, sezonun Antalyaspor açısından çok iyi geçtiğini ve bu sevinci sezon sonunda da devam ettirmek istediklerini söyledi.

Gazetecilerin, Antalyaspor'da yönetimin farklı teknik direktörle görüştüğü iddialarını sorması üzerine Çalımbay, "Buraya ben kendim gelmedim, çağırdılar" karşılığını verdi. Bu tip söylemlerin konuşmak için konuşulan şeyler olduğunu anlatan Çalımbay, Antalyaspor'un gelecek sezonu için transfer çalışmaları yaptıklarını anlattı. Haftada 100 maç izleyerek oyuncu araştırdıklarını ifade eden Çalımbay, "Transfer olacak futbolcuların yüzde 60-70'i belli. Bizim en çok uğraştığımız şeylerden birisi Motta. Motta'yı ikna etmeye çalışıyoruz. Motta kendi ülkesine dönecek büyük ihtimal. Onun dışında izlediğimiz futbolcular var. Birebir görüştüğümüz futbolcular var. En az 4 çok iyi oyuncu almamız gerekiyor. Sonra genç arkadaşlar var alacağımız" diye konuştu.

Takımda sözleşmesi biten oyuncular hakkında kararlar verileceğine değinen Çalımbay, futbolculara başka takımlardan gelen transfer tekliflerine yönelik ise "Veremeyeceğimiz oyuncular var. Bize büyük bir teklif gelirse yönetim karar verir. İhtiyacımız olan oyuncuyu gönderme şansımız yok" dedi.

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- Rıza çalımbay basın toplantısı

HABER: TOLGA YILDIRIM- KAMERA: MEHMET KILIÇASLAN/ANTALYA-