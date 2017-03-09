Antalyaspor taktik çalıştı

Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde taktik çalışmasıyla sürdürdü.

Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalıştı. Çift kale maçta Çalımbay, futbolcularını sık sık uyardı. Defansta sakat ve cezalı oyuncusunun fazlalığı nedeniyle Çalımbay, bu mevkide Kenan ile Salih Dursun'u denedi.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyen Yekta da katıldı. Yekta uzun aradan sonra takımla ilk antrenmanında koşu ve pas çalışmasının ardından fizyoterapist gözetiminde çalıştı. Antrenmana sakat Diego ile izinli Motta katılmadı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Antrenman detay

(Haber-Kamera:Tolga YILDIRIM/ANTALYA )