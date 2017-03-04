Antalyaspor taktik çalıştı

ANTALYASPOR, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktik antrenmanıyla sürdürdü.Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Antalyaspor, Galatasaray ile 6 Mart Pazartesi Saat 20.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak, kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimindeki kırmızı beyazlılar, taktik çalıştı. Galatasaray karşılaşmasının taktik çalışmasının tamamlandığı idmanda Çalımbay, futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Taktik maçında hafif sakatlık yaşayan Diego, doktorlarının tavsiyesiyle antrenmanı yarıda bıraktı. El Kabir ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmana izinli Motta ile sakatlığı devam eden Yekta katılmadı.Antalyaspor, yarın yapacağı ter idmanı sonrasında kampa girerek maç saatini bekleyecek.

FOTOĞRAFLI



