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Antalyaspor taktik çalıştı

ANTALYASPOR, Akhisar Belediyespor hazırlıklarını  teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanı izleyen taraftarlar Çalımbay ile futbolculara baklava ikram etti. ÇALIMBAY'DAN UYARI Teknik direktör Rıza Çalımbay...

Antalyaspor taktik çalıştı
ANTALYASPOR, Akhisar Belediyespor hazırlıklarını  teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanı izleyen taraftarlar Çalımbay ile futbolculara baklava ikram etti.
ÇALIMBAY'DAN UYARI
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalıştı.
Çalımbay, futbolcularını sık sık topa sahip olmaları konusunda uyardı. Antrenmana izinli Motta ile sakatlığı devam eden Yekta katılmadı. 
TARAFTARDAN BAKLAVA
Antalyaspor taraftarları izledikleri çalışmanın sonunda teknik direktör Çalımbay, futbolculara baklava ikram etti. Taraftarlar Futbolcularla fotoğraf çektirdi.
ETO'O'DAN GENÇLERE ŞUT DERSİ
Antrenmanın bitişi ardından takım kaptanı Eto'o, takımın genç oyuncuları Harun ve Drole ile özel olarak ilgilendi. İki genç oyuncuyla bir süre sohbet eden Eto'o, daha sonra şut çalıştırdı, şut çekerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Daha sonra Eto'o'nun verdiği pasla Harun ve Drole şut çekti.
Bu arada tesislere giderken otomobiliyle trafik kazası geçiren Deniz Kadah'a arkadaşları geçmiş olsun dileklerini iletti. Deniz Kadah da arkadaşlarına kazanın nasıl yaşandığını anlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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