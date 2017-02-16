Antalyaspor taktik çalıştı

ANTALYASPOR, sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde taktik çalıştı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı.Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalıştı. Çift kale maçta Çalımbay, kart cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek Danilo'nun yerine El Kabir, Charles'in yerine Yekta, Chico'nun yerine de Salih'e görev verdi.Taktik maçını sık sık durduran Çalımbay, futbolcularına topa hakim olmaları konusunda uyarı yaptı. Maçta hafif sakatlanan Sakıb, antrenmanı yarıda bıraktı. Antrenmanda El Kabir ile Eto'o hırsıyla dikkati çekti. Kırmızı beyazlıların antrenmanında Nijerya U20 milli takımımda defansın sağında görev yapan Sthe Sencire de katıldı. Çalımbay'ın denemek üzere antrenmana dahil ettiği Sthe Sencire'yi beğenmesi halinde sezon sonunda kadroya dahil etmeyi planlandığı kaydedildi.FOTOĞRAFLI