Antalyaspor taktik çalıştı

Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktik çalışmayla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma ve koşuyla başladı. Antrenmanda top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, daha sonra küçük sahada taktik oyunu oynadı. Taktik oyunda Çalımbay, takımı 2 gruba ayırarak, savunma ve hücumda forma giyen futbolcularını ayrı ayrı çalıştırdı. Kaybeden takım oyuncuları ceza olarak önce takla attı, ardından da dans etti.

taktik oyununda sık sık durduran Çalımbay, futbolcularını uyarılar yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Futbolculardan görüntü

- Eto'o'dan detay

- Antrenmanda taktik oyun görüntüsü

- Taktik maçtan görüntü

- Çalımbay'dan detay

HABER - KAMERA: TOLGA YILDIRIM/ANTALYA, ()