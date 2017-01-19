Antalyaspor taktik çalıştı

Antalyaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını taktik antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana kırmızı beyazlılar, ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular daha sonra küçük sahada taktik oyun oynadı. İdmanın son bölümünde de Çalımbay, futbolcularına kaleli taktik maç yaptırdı. Maçta, Çalımbay futbolcularına ceza sahası içerisinde pas ve gol çalıştırdı.

Taktik çalışmasında başta Eto'o ile Zeki hırsıyla dikkati çekti. Maçta gol yiyen takıma Çalımbay, ceza olarak şınav ve mekik çektirdi. Dün Kemerspor 2003 ile oynanan antrenman maçında forma giyen futbolcular ise takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. Kaval kemiği ile kasığında ağrısı olan Mbilla takımdan ayrı çalıştı. Mbilla'nın yarın sürecek çalışmada ağrısının devam etmesi halinde Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Ayak parmağından sakatlanan Kenan ise antrenmana katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Takımın saha içinde çalışmasından görüntü

- Eto'o nun görüntüsü

- Detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()