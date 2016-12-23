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Antalyaspor taktik çalıştı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR, pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktik çalışmayla tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında...

Antalyaspor taktik çalıştı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR, pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktik çalışmayla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Hasan Subaşı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar daha sonra taktik oyun oynadı. Antrenmanın ikinci bölümünde Çalımbay, futbolcularına kaleli taktik maç yaptırdı. Çalımbay, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek Zeki ve Charles'in yerine Yekta ile Makoun'u denedi.
Taktik maçı sık sık durduran Çalımbay, futbolcularından mücadeleci futbol oynamalarını ve topa hakim olmalarını istedi. Taktik maç arasında Çalımbay, futbolcularıyla sahada kısa süreli toplantı yaptı.

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