Antalyaspor otobüsünü taşlayan 3 kişi yakalandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Denizli'de, 28 Ocak'ta Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanından dönen Antalyaspor'un takım otobüsüne taş atarak camlarını kıran 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Antalyasporlu yöneticilerin şikayetçi olmamasına rağmen olayla ilgili soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü, Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüsün beyaz renkli bir minibüs tarafından takip edildiğini ve otobüs kırmızı ışıkta beklediği sırada minibüsten inen bir kişinin taşlı saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olaya karışan M.Ç., Y.Ç., ve E.E.'yi tespit edip, bugün yakaladı ve gözaltına aldı. Üç kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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