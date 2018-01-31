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Antalyaspor, Nasri'nin sözleşmesini feshetti

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, devre arası kampına ve takımla antrenmanlara katılmayan Fransız oyuncu Samir Nasri ile karşılıklı anlaştıklarını ve sözleşmesini feshettiklerini söyledi. Cumhur...

Antalyaspor, Nasri'nin sözleşmesini feshetti

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, devre arası kampına ve takımla antrenmanlara katılmayan Fransız oyuncu Samir Nasri ile karşılıklı anlaştıklarını ve sözleşmesini feshettiklerini söyledi.
Cumhur Arıcı, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer edilen Samir Nasri ile avukatlarıyla yapılan görüşme sonrası yolların ayrıldığını söyledi. Fransız futbolcuya geçmişe dönük alacaklarını ödendiğini aktaran Arıcı, "Nasri'nin sözleşmesini feshettik" diye konuştu. Arıcı, yıldız futbolcuya bundan sonraki hayatında başarılar diledi.
William Vainqueur ile sözleşme yenilediklerinden bahseden Arıcı, görüşme halinde oldukları 1-2 futbolcuyla anlaşılması halinde sözleşme imzalanacağını belirtti.
TRANSFER YASAĞI KALKTI
Antalyaspor'da bir dönem forma giyen Giray Kaçar'a borçları nedeniyle gelen transfer yasağının, futbolcuya ödemenin yapılmasıyla kalktığını anlatan Arıcı, takımdaki tüm futbolculara toplam 7 milyon Euro ödeme yaptıklarını vurguladı. Takımda alacağı olan futbolcu bulunmadığına değinen Arıcı, Eto'o'nun transferinden bonservis almadıklarını, yıldız futbolcunun alacağı olan 800 bin Euro'nun kulüplerinde kaldığını belirtti.

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