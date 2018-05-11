Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 11'leri belli oldu

ANTALYA,()

Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor'un konuğu Medipol Başakşehir olacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Kerem Olguncan yapacak.

İki takımın mücadeleye başlayacakları 11'ler ise şöyle:

Antalyaspor: Boffin - Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara

Medipol Başakşehir: Volkan - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor