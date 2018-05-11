Antalyaspor- Medipol Başakşehir :0-2

Süleyman EKİN / ANTALYA,() -

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ali Payabıyık (xx), Kerem Ersoy (xx), Serkan Olguncan (x)

ANTALYASPOR: Boffin (xx)- Celustka (xx), Nazım Sangare (xx), Diego Angelo (xx), Djourou (xx), Maicon (xx)(Dk.77 Danilo x), Jevtovic (xx)(Dk. 86. Harun), Vainqueur (xx), Yekta (xx), Emre Güral (xx)(Dk.66 Deniz Kadah x), Doukara (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx)- Caiçara (xxx), Clichy (xx), Epureanu (xxx), Da Costa (xxx), Elia (xxx), Edin Visca (xxx), Emre Belezoğlu (xx)(Dk.77 Gökhan x), Mahmut Tekdemir (xxx)(Dk.90 Attamah), Bajıc (xx)(Dk.72 Napoleoni x), Adebayor (xxx)

GOLLER: Dk.30 Bajıc, Dk.76 Edin Visca (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Epureanu (Medipol Başakşehir) - Maicon (Antalyaspor)

SPOR Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında, Antalya'da oynanan maçta Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Maçı Medipol Başakşehir 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

Medipol Başakşehir'de Arda Turan, Marcio Mossoro ve İrfan Can Kahveci kart cezalısı olmasından dolayı bu maçta forma giyemedi.

Antalyaspor'da sakat olan Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Sakıb Aytaç, kart cezalıları Charles Fernando ve Hakan Özmert oynayamadı.

Maça her iki takım oyuncuları da ellerinde pankartla çıktı. Ev sahibi Antalyasporlu futbolcular üzerinde 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok' pankartı ile çıkarken, konuk takım Medipol Başakşehir 'Bütün Anneler Kutsaldır, Anneler Gününüz Kutlu Olsun' pankartı taşıdı.

Antalyaspor'da maç öncesinde yaşanan 'İzmir Marşı' krizi, maça da yansıdı. Maçtan önce tüm tribünler aynı anda İzmir Marşı'nı söylerken, sık sık 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganları attı.

8'inci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Jevtovic kaleye şutunu çekti. Ancak araya giren Da Costa topu kornere çeldi.

17'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta Celustka'dan aldığı topla rakip ceza alanına giren Jevtovic, sol çaprazdan kaleye şutunu çekti, ancak top açıyı kapatan kaleci Volkan'a çarparak kornere gitti.

19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Nazım Sangare meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Rakip takımın oyuncularından seken topu arka direkte Jevtovic kontrol etti. Altıpasın hemen yanından topu çeviren Jevtovic, rakip savunma oyuncularının araya girmesi ile pozisyonunu kaybetti ve top tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

30'uncu dakikada Antalyasporlu Jevtovic'in pas hatasından topu kapan Elia topla Antalyaspor ceza alanına girdi. Altıpasın hemen yanından pasını kale önüne çıkardı. Topa hareketlenen Bajic bekletmeden vurdu: 0-1.

33'üncü dakikada orta alandan gelişen atakta Doukara sol kanatta topla buluştu ve ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan kaleye şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.

47'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Yekta Kurtuluş ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde topa hareketlenen Diego Angelo'nın kafa vuruşunda savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

51'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Emre Belözoğlu, ortasını ceza sahası içine yaptı. Savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Caiçara ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti. Ancak top farklı bir şekilde dışarıya çıktı.

76'ncı dakikada Yekta Kurtuluş'tan topu kapan Emre Belözoğlu, sol kanattan hızla ceza yayı önüne doğru hareketlendi. Pasını, ceza sahası yayı önünden Edin Visca'ya gönderdi. Visca ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

87’nci dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Adebayor’un pasıyla topla buluşan Edin Visca penaltı noktasının hemen sağından kaleye şutunu çekti. Top kaleci Boffin’in son bir müdahale ile kornere çıktı.

Maçın bitimine 10 dakika kala taraftarlar tribünleri terk etmeye başladı.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)