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Antalyaspor lige Hollanda'da hazırlanıyor

ANTALYA, () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Hollanda'nın Oosterbeek şehrinde devam ediyor. Kırmızılı-Beyazlı ekip, çalışmalarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Düz...

Antalyaspor lige Hollanda'da hazırlanıyor

ANTALYA, ()


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Hollanda'nın Oosterbeek şehrinde devam ediyor.
Kırmızılı-Beyazlı ekip, çalışmalarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından takım 4 gruba ayrıldı. Gruplar, sahanın 4 köşesinde birden koşu startı aldı. Polar saatleri takılı olan futbolcuların dayanıklılık koşusu sırasında nabızları da sürekli kontrol altında tutuldu. Çok zorlu ve tempolu geçen dayanıklılık koşularının sonunda teknik heyet, tüm futbolcuları alkışlayarak tebrik etti. Kaleciler Ferhat Kaplan, Ruud Boffin ve Ozan Evrim Özenç ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde takımdan ayrı olarak çalıştı.
Antrenman sahasına bisikletle gidip gelen futbolcular zaman zaman yaptıkları şakalarla eğleniyor. Bisikletini park yerine bağlarken kilit anahtarını üzerinde bırakan antrenör Ercan Kılıç, çalışma bitiminde bisikletini yerinde bulamadı ve otele yaya döndü. Bisikletlerinin kilit anahtarlarını odalarında unutan bazı futbolcular da arkadaşlarının bisikletine binerek antrenman sahasına gitti. 

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