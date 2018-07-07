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Antalyaspor lige hazırlanıyor

ANTALYA, () - SÜPER Lig hazırlıklarını Erzurum-Palandöken'de sürdüren Antalyaspor, kuvvet ve uyum çalışması yaptı. Antalyaspor, 3 Temmuz'da başlayan Erzurum kampının 5'inci gününde kuvvet ve oyun intibak çalışması yaparak hazırlıklarını...

Antalyaspor lige hazırlanıyor

ANTALYA, () -
SÜPER Lig hazırlıklarını Erzurum-Palandöken'de sürdüren Antalyaspor, kuvvet ve uyum çalışması yaptı.
Antalyaspor, 3 Temmuz'da başlayan Erzurum kampının 5'inci gününde kuvvet ve oyun intibak çalışması yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Takım halinde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın devamında bir grup yan sahada istasyonda kuvvet çalışırken diğer grup pas-şut çalışması yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman, oyun-intibak çalışmasıyla sona erdi. Yüksek tempoda geçen maçı yeşil yelekli takım kazandı. Kamptaki zorlu antrenmana rağmen futbolcuların neşeli oldukları gözlemlendi. Antalyaspor'un ilk dönem kampı 13 Temmuz'da sonra erecek. 2 gün izin yapacak olan kırmızı beyazlı ekip, ikinci kamp dönemi için 16 Temmuz'da yeniden toplanacak.

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