Antalyaspor'la Atiker Konyaspor dostluk yemeğinde buluştu

SPOR Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında oynanacak Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçı öncesinde, her iki kulübün yöneticileri ve taraftar dernekleri dostluk yemeğinde buluştu.Antalyaspor ile Atiker Konyaspor taraftarı arasında 6 yıldır yaşanan gerginliğin sona ermesi amacıyla Konya Valisi Yakup Canbolat ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimiyle iki takımın tribün liderleri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Buluşma yeri olarak da iki ilin arasındaki mesafenin tam ortası olan Akseki İlçesi Büyükalan mevkii tercih edildi. İki kulübün yönetici ve taraftarları, 160'ar kilometre yol kat etti.Etkinliğe Antalyaspor'un taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Salman Aksal, Kulüp Genel Müdürü Adem Kart, 07 Gençlik Grubu'nun lideri Gürhan Güneyli, Grup 1966'nın ikinci başkanı Bahri Yeşilyurt, her iki taraftar grubunun üyeleri, Atiker Konyaspor Asbaşkanı Ali Kaya, Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Mustafa Oral, Atiker Konyaspor Taraftar Sorumlusu İsa Gürler, Nalçacılılar Grubu'nun liderlerinden Yusuf Dündar, Green White Grubu'nun lideri Sedat Ertürk ile her iki taraftar grubunun üyeleri katıldı.ANTALYA VE KONYA KOMŞU ŞEHİREtkinlikte ilk konuşmayı Antalyaspor'un taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Salman Aksal yaptı. İki komşu şehir arasında dostluğun temelini atmak için toplandıklarını vurgulayan Aksal, dostane bir şekilde buluşup bundan sonra da dostluğu devam ettirmek istediklerini vurguladı. Atiker Konyaspor tribünlerinde ağırlanmayı istediklerini dile getiren Aksal, "Siz geldiğiniz zaman aynı şekilde sizi ağırlamayı arzu ederiz. Burada taraftar grubu liderlerine çok iş düşüyor. Bütün bu gelişmelere rağmen tatsızlık yaratacak bazı şeyler olabilir. İşte burada tribün liderleri devreye girecek ve bunun önüne geçecek. Bunun için buradayız" diye konuştu"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLABİLİR"Atiker Konyaspor Asbaşkanı Ali Kaya da İl Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda Antalyasporlu taraftarların Konya'ya gelmesini istediklerini ve bu doğrultuda karar alındığını anlattı. İki komşu şehrin taraftarının küçük sorunlar nedeniyle aralarında yaşanan tatsızlıkları doğru bulmadığına değinen Kaya, "Tek amacımız bu husumetin sona ermesi ve birlik beraberlik içinde önümüze bakabilmek. Antalyaspor taraftarı gelecek ve onları şehrimizde layıkıyla misafir edeceğiz. Bizim taraftarlarımız Antalya'ya geldiğinde de aynı misafirperverliği göreceğimizden eminiz. Sahada iyi olan, hak eden kazansın. Ama önce tribünde bu barış sağlansın. Bu birlikteliğin Türkiye'ye ve spor kulüplerine örnek olacağını düşünüyorum. Böyle bir buluşmanın şu ana kadar bu şekliyle gerçekleştirildiğini hatırlamıyorum" dedi."ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gürhan Güneyli şunları söyledi:"Geçmişte bir takım sorunlar yaşandı. Ülkemizin bulunduğu durumun farkındayız. Biz üstümüze ne düşüyorsa taraftar grupları olarak yapmaya hazırız. Sosyal medyada bazı paylaşımlar görüyoruz. Bu tür provokasyonlar çocukların işi. Tribün liderlerinin hiç birinin tetikleyici açıklamalarını ve paylaşımlarını bulamazsınız. Çünkü hepimiz bu konuda sağduyulu hareket ediyoruz. Umarım burada gerçekleşen birliktelik bizim bazı takımların taraftar gruplarıyla olduğu gibi uzun soluklu bir dostluğa dönüşür. Çünkü husumetin devam etmesiyle kazanan olmayacak. Biz bunu istemiyoruz."SOSYAL MEDYAYA TEPKİ GÖSTERDİLERNalçacılılar adlı taraftar grubu İkinci Başkanı Yusuf Dündar ise hiçbir taraftar grubunun rakip takım taraftarı için deplasman yasağı istemeyeceğini söyledi. Deplasman yasağı için "İlkellik" benzetmesi yapan Dündar, şöyle konuştu:"Deplasman yasağı gerçekten ilkelliktir. Bütün taraftar grupları deplasmana gidip takımlarını desteklemek ister ve oradan sağ salim çıkıp memleketine geri dönmeyi düşünür. Şu aralarda bu grupları birbirine düşüren sosyal medya dediğimiz bir gerçek var. Maalesef buradaki bazı sahte hesaplar da bu husumetin büyümesine neden oluyor. Orada bir kardeşimizin burnunun kanaması bize bir şey kazandırmaz. Dün dünde kalmıştır. Bugün yeni şeyler söylemek ve yapmak gerekmektedir. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."HATIRA FOTOĞRAFIEtkinlik sonrası iki kulübün yönetici, tribün liderleri ve taraftarları, günün anısına birbirlerine hediye verdi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

