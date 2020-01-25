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Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı
SPOR 25.01.2020, 17:17
ANTALYASPOR, gelecek hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının bilet gelirlerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlama kararı aldı.
Süper Lig ekibi Antalyaspor, Cemil Usta Sezonu'nun 20'nci haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçından elde edilecek bilet gelirlerinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından 'Geçmiş olsun Elazığ & Malatya' mesajıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerine yer verildi.
Süper Lig ekibi Antalyaspor, Cemil Usta Sezonu'nun 20'nci haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçından elde edilecek bilet gelirlerinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından 'Geçmiş olsun Elazığ & Malatya' mesajıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerine yer verildi.
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