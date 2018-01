Antalyaspor - Kayserispor maçının ardından

Süleyman EKİN / ANTALYA, ()

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyun ve takım anlamında eksik olduklarını belirterek, Kayserispor’un haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

Maçtan sonra konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maça istedikleri gibi başladıklarını ve iyi de gittiğini söyledi. Hamzaoğlu, “Daha kontrollü oynayabilirdik. Ataklarımız vardı ama golle buluşamadık. Kayserispor haklı bir galibiyet aldı. Biz oyun ve takım anlamında eksiktik. Bizim için maçın amacı başkaydı. İki gün içinde eksik yanlarımızı tamamlayıp, Beşiktaş maçına en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız" dedi. Bir gazetecinin eksikleri sorması üzerine tecrübeli teknik adam cevap vermek istemediğini söyledi.

SUMUDİCA: "UMUT BULUT BENİM İÇİN BİR NUMARA"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise konuşmasına takımının galip gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek başladı. Güzel bir futbol oynadıklarını da belirten Sumudica, “Maç içerisinde tüm kontrolleri sağlayan bizdik. Çok güzel paslar yaptık. 20 pastan fazla pas yaptık. Bu da bizim için önemli. 15-20 gün gibi uzun bir aradan sonra evinizden, ailemizden uzak kaldıktan sonra galip gelmek bizi mutlu ediyor” dedi.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacaklarının sorulması üzerine,

Sumudica şunları söyledi:

“Herkes bana Galatasaray’ı, Fatih Terim’i soruyor. Galatasaray büyük bir takım, Fatih Terim de büyük hoca. Büyük bir takımla oynayacağız. Bugün aldığımız sonuç da bizim için önemli. Galatasaray maçında Kayserispor taraftarı bize destek olsun. Stadı doldursunlar. Olumlu bir sonuç almak istiyorum. Özellikle 1 puan da bizim için önemli bir sonuç.”

Sumudica, Galatasaraylı bazı oyunculara karşı önlem almayı düşünüp, düşünmediği şeklindeki bir soruya da şu yanıtı verdi:

“Kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Futbolculara karşı saygım var. Futbol hayatında hiçbir futbolcu için önlem almadım ve almaya da çalışmadım. Her zamanki çalışmamızı yapacağız. Bizim için önemli olan her maça iyi hazırlanmak. Biz de iyi hazırlanıp sonucu göreceğiz.”

Kupadaki hedeflerinin sorulması üzerine Sumudica, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sadece Türkiye Kupası’nda hedefim yok. Hayattaki hedefim, çıktığım tüm maçları kazanmak. Kaybetmeyi sevmiyorum. Yanımdakiler de kaybetmeyi sevmiyor. Yarını bekleyip, çıkacak rakibi göreceğiz. Allah da bize yardım ederse iyi bir sonuç alırız.”

Sumudica bir soru üzerine Umut Bulut’un kendisi için her zaman bir numara olduğunu da sözlerine ekledi.