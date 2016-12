Antalyaspor - Kasımpaşa soyunma odaları

SPOR Toto Süper Ligin 16’ncı haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa’yı 2-1 yendi. Maçtan sonra konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takım olarak göreve başladıktan sonra çok iyi bir istikrar yakaladıklarını söyledi.

ÇALYIMBAY: İYİ İSTİKRAR YAKALADIK

Çok iyi maçlar kazandıklarını belirten Rıza Çalımbay, “Kritik maçlar kazandık. Ve en son oynayacağımız Kasımpaşa maçı, bizim için o maçları kazandıktan sonra çok büyük anlam taşıyordu. 3 puan almamız gerekiyordu. Bu maçı aldığımızda daha iyi bir duruma gelecektik. Bugün gerçekten maçın başından sonuna kadar iki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da inanılmaz şekilde mücadele etti. İki takım da çok iyi pozisyonlar yakaladı. Mükemmel bir lig maçı yaşandı. Bir tanesi sezon başında aldığım ve kurduğum bir takım. Diğeri de sonradan aldığım bir takım. İkisi de çok disiplinli, mükemmel şekilde oynadılar. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

İstikrarlı bir şekilde bugüne geldiklerini sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Motta’yı, Kenan’ı, Danilo’yu yerleri olmadığı halde yerlerinin dışında oynattık ve çok başarılı oldular. O arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Dediğim gibi iyi bir istikrar yakalamıştık. Bunu da iyi bir şekilde bitirdik ama yol çok uzun. İkinci yarı daha zor geçecek. Biliyorsunuz, ilk iki maçımız deplasmanda Antep ve Osmanlı maçı. İkinci yarıya mükemmel şekilde başlamamız gerekiyor. Hem alacağımız oyuncu arkadaşlarımız olsun, hem yapacağımız antrenmanlar olsun, çok daha iyi şekilde olacak. İnşallah, bu gösterdiğimiz başarının üstüne biraz daha katarsak o zaman istediğimiz yerde olacağımızı düşünüyorum.”

Ligin ilk yarısında yaşanan hakem hatalarından dolayı, ikinci yarıda düşünülen Video Hakem Uygulaması hakkındaki düşünceleri de sorulan Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Olabilir ama nasıl olur bilmiyorum. Ama tabii ki herkes gibi hakemler de hata yapabiliyor. Zaten şimdi olacak bir şey değil. Yapmak için önce bir denemek lazım. Bakmak lazım. Belirli bir süre sonra başlamak lazım. Bilemiyorum yani olur mu olmaz mı. Ama neticede hakemler iyi insan. Bazı pozisyonları kaçırabiliyor. Ben geçen sene Kasımpaşa’da çok yaşadım. Yani en az 15 puanımız hakem hatalarından gitti. Ben bilerek yaptıklarına inanmıyorum. Görmüyorlar, olmuyor. Ama çözüm olacaksa, bir faydası olacaksa, olabilir.”

Göreve geldiği zamanlarda Yekta ve Makoun’un görev almayan oyuncular olduğunu da hatırlatan Rıza Çalımbay, “Özellikle Makoun ilk defa bizde oynadı. O uzun süreden sonra oynayıp başarı göstermesi bence olumlu bir şey. O yüzden ikisinde de sakatlıklar çıkacak. Ama ikisi de iyi durumda. İkinci yarıda inşallah daha iyi olurlar. Bu maçta herkes her şeyini ortaya koydu. Herkes hata yapabilir dedik. O yüzden Eto’o ya da başkası hata yapmış değil, bir bütün olarak bu maçı kazanmamız gerektiğini söyledik. Eto’o her zaman iyi oynamak zorunda değil. İyi bir takım kaptanı. Eto’o burada kaldığı sürece aynı şekilde devam edecektir. Eto’o takıma iyi liderlik yapıyor” diye konuştu.

KEMAL ÖZDEŞ: BEKLENTİMİZİN ALTINDA PUAN TOPLADIK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, maçı kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi. Maçı kaybettiklerini, ancak seyir zevki yüksek bir maça tanıklık ettiklerini belirten Kemal Özdeş, “Oyuna ilk başlarda dengeli başladık. Daha sonra Antalya takımı bizi yarı alanımıza hapsetti. Orada baskı kurdu. Oraya kadar topları iyi taşıdılar. O arada da bir tane net gol pozisyonu verdik. Dönen toplar oyun stratejilerimizden bir tanesiydi. Bu kez kontrataklarla fırsatlar bulduk” dedi.

Oyunun ikinci yarısında daha dengeli bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Kemal Özdeş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Rakip bizden daha fazla efor sarf etti. Daha erken yorulacaklarını düşündük. Öne de geçtik. Daha sonra 1-0 iken kader anı çok net bir pozisyonda kararsız kalmamız ikinci golümüzü engelledi. Onun dönüşünde bir faulle oyun kesildi. Onun faul olmadığını düşünüyorum. Hakemin orada bir hata yaptığını düşünüyorum. Evet top döndükten sonra savunmamız yerleşik pozisyonda iken çok kötü bir gol yedik. 1-1’den sonra yine topa sahip olan, oynayan takım Antalyaspor gibiydi. Biz yine dönen toplarla kontra fırsatları bulduk. İlk yarıda, ikinci yarıda daha fazla gol pozisyonuna girerek maçı 2-1 kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüm. Ancak futbol bu. İsterdim ki baskı yediğimiz anlarda golü yiyelim. Ama belki en iyi yaptığımız pozisyonlarda golü yemek bizi üzdü. İlk 16 haftalık periyodu bitirdik. 11 haftadır olağanüstü mücadele gösteriyorlar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Topladığımız puan iyi mi? Hayır. Bizim beklentimizin altında bir puan. Kasımpaşa daha fazla puan toplamalı. Kasımpaşa hem kulüp yapısı, vizyonu gereği üst sıraların takımı olmak zorunda. Şimdi 3 haftalık bir aramız var. Bu 3 hafta sıkı çalışacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Ligin ikinci yarısı daha çetin geçecek. Ancak, şunun sözünü verebilirim ki, ligin ikinci yarısında çok iyi ve ligin üst sıralarına oynayan bir Kasımpaşa olacak.”

Video hakem uygulaması hakkındaki görüşleri sorulan Kemal Özdeş, şunları söyledi:

“Belki her pozisyon için değil. Çünkü bugün kast ettiğim pozisyon bununla bağdaşmaz. Oyunun gereği faul görmüştür. O hamleyi faul olarak görmüştür. Ben hakemlerin bu video uygulamasından daha çok, yönetecekleri maçlarda oyuncuların yapılarını da kontrol etmelerini düşünüyorum.”